Tras el temporal de lluvia, la obra de la Avenida Mosconi supera su primera prueba de fuego y cumple su objetivo

Una vez finalizada, la Avenida Mosconi reorganizará el tránsito y optimizará el drenaje pluvial para acompañar el crecimiento de la capital.

El temporal de lluvia que afecta a la ciudad puso a prueba los trabajos que se ejecutan sobre la Avenida Mosconi, una obra que aún se encuentra en marcha y no está finalizada, pero que ya demuestra su eficacia y comprueba que el principal objetivo de drenaje pluvial se cumple.

Con un registro más de 24 milímetros precipitados en 12 horas y proyecciones que prevén superar los 30 milímetros al finalizar la jornada, comprueban que la zona de las colectoras responden favorablemente, garantizando un escurrimiento ágil y continuo del agua en los puntos históricamente más críticos del Bajo neuquino.

Esta respuesta, en plena etapa de construcción, cobra aún más relevancia al considerar que el acumulado de precipitaciones que registra la capital neuquina en las últimas semanas es inusual. Los números no lo desmiente, en julio cayó casi la mitad del agua que habitualmente se registra en todo un año, pero los avances parciales en la obra y sistemas de captación permitieron mantener la transitabilidad y la seguridad en toda la zona comercial.

La transformación del sector, que continúa su marcha hacia su culminación definitiva, demuestra que la obra de la Gran Avenida ya genera resultados concretos y asegurar el normal funcionamiento de la ciudad ante eventos climáticos adversos que cada vez son más habituales.

Prevén tener la estructura montada antes de fin de año

El intendente Mariano Gaido recorrió este último martes el sector donde se desarrolla la obra de la Avenida Mosconi y destacó el ritmo de ejecución, el impacto que tendrá en la reorganización del tránsito y las mejoras que incorporará para el drenaje pluvial y el crecimiento de la capital. “Neuquén se está transformando en la gran capital de Argentina”, afirmó.

La Municipalidad continúa con la ejecución de la Gran Avenida, la obra vial más importante de la historia de la ciudad, y ya inició una nueva etapa con la construcción de las columnas que sostendrán el viaducto ubicado en el ingreso entre Neuquén y Cipolletti.

En la oportunidad, señaló que los trabajos avanzan por encima de los plazos previstos y remarcó el despliegue permanente de maquinaria y personal: "Es una obra que se trabaja las 24 horas. La maquinaria y los trabajadores están permanentemente desarrollando el viaducto que permite reorganizar la circulación de la ciudad", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la infraestructura permitirá dar una respuesta integral al crecimiento de Neuquén: "Viene a darle el ordenamiento necesario a una gran capital con la Gran Avenida, una obra fundamental para resolver la situación del escurrimiento del agua cuando llegan las lluvias, como ocurrió en 2010 y 2014, y además planificar una avenida que genere crecimiento e inversión", expresó.

Gaido valoró además el comportamiento de la obra frente a las precipitaciones registradas durante los últimos días y añadió que con las últimas lluvias “el agua escurrió absolutamente. Una noche llovieron 37 milímetros y ya, con un porcentaje de la obra ejecutada, pudimos comprobar que el sistema funcionó como estaba previsto", indicó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que actualmente concluyó la etapa de pilotaje del viaducto y que ya comenzó el montaje de la estructura principal: "Se terminaron los 48 pilotes y ahora empezamos con la construcción de los apoyos del puente. Ya se hormigonan las primeras columnas y comienza una etapa en la que la obra empezará a crecer hacia arriba", explicó.

Detalló que el viaducto contará con 27 columnas distribuidas en nueve apoyos y que las vigas ya se encuentran en proceso de fabricación. "Nuestro objetivo es que para diciembre el puente esté completamente montado y muy cerca de comenzar a recibir las primeras cargas", anticipó.