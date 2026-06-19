"Sigue impresionando": el inesperado elogio de dos jugadores de Francia para Messi por su triplete

Jugadores que disputan el Mundial 2026 siguen elogiando al astro rosarino, que tuvo una noche mágica en el debut y se despachó con un triplete.

Pasan los días pero las repercusiones por el hat trick de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina no paran y siguen tomando fuerza. Nadie fue ajeno a lo sucedido, ni siquiera los jugadores protagonistas del Mundial 2026 que se hicieron eco del impresionante nivel mostrado por el capitán.

Tanto es así que dos jugadores importantes de la Selección de Francia no omitieron elogios y destacaron la actuación del pibe de casi 39 años en la goleada 3-0 ante Argelia . En conferencia de prensa dejaron de lado la rivalidad y se deshicieron en elogios.

El lateral derecho Malo Gusto y el delantero Maghnes Akliouche brindaron una conferencia de prensa en Boston en la previa al duelo ante Irak, programado para el próximo lunes. En ese contexto, el último mencionado no escatimó elogios.

“Messi causó sensación con sus tres goles. Sabemos que es una leyenda y una figura del fútbol. Sigue impresionando. Es bueno tener todavía a este tipo de jugador en un Mundial ”, soltó ante la prensa mundial. Mientras tanto, el defensor no dudó en responder qué le ha impactado desde el inicio de la Copa del Mundo: "El triplete de Messi, increíble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/goalsside/status/2067701273940435364&partner=&hide_thread=false Malo Gusto: “What has struck me since the start of the World Cup?”



“Lionel Messi Hatrick, Unbelievable.” pic.twitter.com/CvViB0kvvR — Goals Side (@goalsside) June 18, 2026

Un histórico rendido a los pies de Messi: "Es hora que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor de todos los tiempos"

Lionel Messi mostró un nivel superlativo. Cuando todas las miradas estaban puestas sobre su figura debido a que era una duda en la prensa si estaría o no en el mundial 2026, el capitán confirmó que está en un gran nivel con su triplete ante Argelia en el debut mundialista que despertó una infinidad de elogios para el jugador que no deja de sorprender.

Luego de la actuación estelar, distintas figuras del fútbol internacional no obviaron el rendimiento del '10' y fueron claro al expresarse sobre el nivel de uno de los jugadores considerado entre los mejores de la historia del deporte.

Ronaldo Nazario se deshizo en elogios para Messi

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, aseguró el exjugador brasileño Ronaldo Nazario y aseguró tras el 3-0: “Argentina es la actual campeona reinante de la competición".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2067228173100556408&partner=&hide_thread=false “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que LIONEL MESSI ES EL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS”.



Las palabras de Ronaldo Nazário, uff. pic.twitter.com/hZ30wgyCoK — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Luego en su relato, O Fenómeno sobre el rendimiento estelar del jugador que está por cumplir 39 años: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”. Para cerrar, concluyó: "Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".