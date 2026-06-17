Otra noche memorable de Messi: Argentina hizo "primera" con su ancho de espadas

Un triplete del capitán le dio la victoria a la selección sobre Argelia en Kansas, para comenzar el Mundial de la mejor manera.

Una de las tantas características de Lionel Messi a lo largo de su carrera es cómo pulveriza las palabras y los récords casi desde que debutó en primera. Primero en el Barcelona y después en la selección , el "10" se transformó en el "as de espadas", esa carta para asegurar la victoria. Así lo hizo el martes por la noche en Kansas, con tres goles que le dieron la victoria al campeón defensor sobre Argelia, en el inicio del Mundial 2026.

Ya había avisado en un gol anulado en el inicio. "El Enano", como le dicen sus amigos de la selección, estaba afilado. Como si no hubiese ganado nunca. Como si el hambre se le renovara cada vez que empieza un partido nuevo, un torneo diferente, un desafío distinto.

Cumplió 200 partidos con la selección mayor, el que más jugó y el que más goles hizo con la celeste y blanca.

Voraz, insaciable, indefendible. Así es Messi, que a ocho días de cumplir 39 años fue determinante para que Argentina golee a un rival que para la mayoría de los participantes de este Mundial, hubiese resultado mucho más complejo.

El gol de Argelia, posteriormente anulado, fue un llamado de atención. La tarea no era sencilla y tanto los jugadores como el cuerpo técnico lo sabían. Por eso lo que vino después en el partido fue tan importante.

selección argentina primer partido argelia

No era fácil

Hay estadísticas que por sí solas no dicen nada. Pero hay una que en la previa de los mundiales siempre me hace ruido: lo que le cuesta a los campeones el comienzo del torneo siguiente.

A excepción de Francia, que viene de ser campeón en 2018 y subcampeón en 2022, varias otras potencias han sufrido de un Mundial a otro. En las últimas tres décadas, tanto Francia (en 2002), como Alemania, España e Italia padecieron la vara alta que deja llegar a lo más alto.

Para colmo, este mismo equipo argentino ganó las Copas América anterior y posterior a esa consagración, algo solo comparable con la furia española del 2008 al 2012.

Pero justamente ese equipo ibérico sufrió mucho en 2014 y se quedó afuera en fase de grupos.

El debut de la propia selección en Qatar 2022, con derrota 1-2 ante Arabia Saudita, es otro ejemplo de que los inicios son siempre peligrosos.

Y la palabra "peligroso" le cabe también al rival del primer partido, porque Argelia demostró ser un equipo picante, que exigió a la formación de Scaloni. La intensidad física, la habilidad de sus jugadores ofensivos y el hecho de tener un plantel que compite en las mejores ligas del mundo, se notó.

Las diferencias de jerarquía en favor de Argentina son evidentes, pero no por eso hay que dejar de valorar la victoria.

Sin ir más lejos, hay que relojear lo que le pasó a España, el lunes, contra la debutante Cabo Verde.

messi de paul festejo

Los problemas físicos fueron otro rival

El saldo positivo de la victoria también se vincula a cómo llegó el plantel, con varios tocados y hasta una baja de la lista por lesión, como la de Leonardo Balerdi. Además, el lateral izquierdo titular debió descansar por la misma razón y en su lugar Facundo Medina cumplió una sobria tarea.

Pero todas estas palabras caen en saco roto de solo pensar que este es el último Mundial de Messi. No solo como argentino, sino como fanático del fútbol.

El final es inevitable, pero ojalá que sea como él quiere y merece.

messi mirada oficial

Así fueron todos los debuts de la selección en mundiales

Uruguay 1930 - Argentina 1-0 Francia

Italia 1934 - Argentina 2-3 Suecia

Suecia 1958 - Argentina 1-3 Alemania Federal

Chile 1962 - Argentina 1-0 Bulgaria

Inglaterra 1966 - Argentina 2-1 España

Alemania 1974 - Argentina 2-3 Polonia

Argentina 1978 - Argentina 2-1 Hungría

España 1982 - Argentina 0-1 Bélgica

México 1986 - Argentina 3-1 Corea del Sur

Italia 1990 - Argentina 0-1 Camerún

Estados Unidos 1994 - Argentina 4-0 Grecia

Francia 1998 - Argentina 1-0 Japón

Corea/Japón 2002 - Argentina 1-0 Nigeria

Alemania 2006 - Argentina 2-1 Costa de Marfil

Sudáfrica 2010 - Argentina 1-0 Nigeria

Brasil 2014 - Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Rusia 2018 - Argentina 1-1 Islandia

Qatar 2022 - Argentina 1-2 Arabia Saudita

USA,Canadá y México 2026 - Argentina 2-0 Argelia