El gesto de Lionel Messi con Nico Occhiato luego del escándalo en Luzu TV

Tras la polémica por la falsa noticia de la muerte de su padre, el 10 tomó una decisión que lo dejó bien parado al conductor.

Lionel Messi volvió a dar una señal pública que pareció cerrar definitivamente la polémica con Nico Occhiato , luego del escándalo que se generó en Luzu TV por la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección reaccionó con un gesto en redes sociales que fue interpretado como una muestra de que no existen conflictos con el conductor ni con el canal.

La controversia comenzó durante el Mundial 2026, cuando Florencia Peña informó erróneamente al aire que el papá del 10 había fallecido. La información fue desmentida pocos minutos después por el entorno del futbolista y provocó un fuerte revuelo mediático. Tras el episodio, el ex Combate decidió apartar a la actriz del programa y luego explicó que se había comunicado personalmente con el astro rosarino para pedirle disculpas por lo ocurrido.

En medio del conflicto también trascendió que la ex Casados con Hijos había impulsado una demanda millonaria contra el canal de streaming por su desvinculación. Sin embargo, el propio Occhiato aseguró tiempo después que el enfrentamiento judicial no prosperaría y sostuvo que la relación con la actriz terminó en buenos términos, aunque descartó el regreso del programa que compartían.

Messi le dio like a un posteo de Nadie dice nada.

Cuál fue la actitud de Messi que alivió a Nico Occhiato

Cuando parecía que el episodio había quedado atrás, Leo sorprendió al dejar un "me gusta" en un video publicado por Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico. El gesto fue destacado por las cuentas vinculadas al canal y reforzó la versión del conductor, quien siempre sostuvo que el supuesto distanciamiento con el futbolista "fue más un invento de los medios" que un conflicto real.

El clip que recibió la reacción del rosarino correspondía a una de las habituales secciones humorísticas del programa, donde el equipo realiza doblajes con diálogos ficticios. La interacción de Messi rápidamente se viralizó y fue tomada como una señal de respaldo tanto al conductor como al proyecto de Luzu, luego de semanas marcadas por rumores sobre un supuesto enojo del delantero del Inter Miami.

Tiempo atrás, Occhiato también había sido consultado por la salida de Peña y por la posibilidad de un juicio. En esa oportunidad fue categórico: "No vamos a ir a juicio". Además, explicó que la desvinculación de la artista no modificó el vínculo personal entre ambos y dejó abierta la puerta a futuros proyectos, aunque aclaró que el ciclo El show del verano no volverá a la pantalla.