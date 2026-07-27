La hinchada de Newell's bancó la frase de Messi sobre la gente que no llega a fin de mes

Los leprosos desplegaron varias banderas que hicieron referencia al capitán de la selección argentina, que fue subcampeona en el Mundial 2026.

El sábado, en el marco del triunfo 1-0 de Newell's sobre Talleres por la primera fecha del Clausura, la hinchada leprosa desplegó una bandera que no pasó inadvertida: "No llegamos a fin de mes. Gracias por la patriada". El mensaje, dirigido a Lionel Messi, recuperó una frase del capitán argentino durante el Mundial 2026 que ya había generado rechazo desde el Gobierno.

En el encuentro disputado en Rosario , que se definió con un penal convertido por Matías Coccaro, un sector de los hinchas rojinegros eligió rendirle un particular homenaje al máximo ídolo del fútbol argentino. La bandera hizo referencia directa a las declaraciones que Messi brindó tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del torneo mundialista.

En aquella ocasión, el astro rosarino había afirmado: "Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES". Sus palabras resonaron fuerte en el ámbito político y social, y ahora los simpatizantes de Newell's las recuperaron en el estadio Marcelo Bielsa.

MESSI: "SE LO DEDICAMOS A LA GENTE QUE LA ESTÁ PASANDO MAL"



"A LOS QUE NO TIENEN TRABAJO, A LOS QUE NO LLEGAN A FIN DE MES" pic.twitter.com/d2E5DJc9Gu — El Economista (@ElEconomista_) July 16, 2026

Tras la frase de Messi, desde el gobierno salió al cruce Adrián Ravier, vocero del presidente Javier Milei. "No coincidimos en esto de que la gente no llega a fin de mes", declaró en Infobae horas después.

El gesto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta lo que dijo Milei a mediados de 2025 en una entrevista de mediados del año pasado: "es FALSO que la gente no llega a fin de mes. Si fuera cierto, estaría lleno de CADÁVERES en la calle".

La bandera, entonces, funcionó como un guiño al capitán de la Selección y, al mismo tiempo, como una réplica silenciosa a las declaraciones del jefe de Estado y sus asesores. En las redes sociales, la imagen del cartel se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre la situación económica del país y el rol de los deportistas en la discusión pública.

Más allá de la polémica, Newell's sumó sus primeros tres puntos en el torneo local con un ajustado triunfo que celebraron tanto en el campo como en las gradas, donde el mensaje para Leo fue el gran protagonista de la jornada.