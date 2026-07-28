Benjamín Agüero, el hijo del Kun, eligió: ¿Lionel Messi o Diego Maradona?

NEn una entrevista, el nieto de Maradona eligió cuál de los dos jugadores históricos de Argentina. Por quién se inclinó.

Benjamín Agüero , hijo del histórico jugador Kun Agüero , se encontró en una encrucijada a la que muchos fanáticos del fútbol se ven sometida y no suelen encontrar una respuesta particular: ¿ Maradona o Messi ? Un dilema que no tiene solución y por el que muchos alegan que "hay que disfrutar a los dos". Sin embargo, lejos de este último tipo de respuestas, el nieto de Diego se animó a elegir a uno de los dos.

Su respuesta, hecha hace varios meses, sigue dando vueltas y llamando la atención. Lejos de responder en torno al lazo familiar que lo une con Maradona, Benja se inclinó por Messi: "En mi defensa, yo vi a Messi . A mi abuelo no lo pude ver. Vi a Messi y sé el sentimiento que creó en la gente", contó sobre el jugador del que es contemporáneo.

"La gente que me dice que mi abuelo fue un crack, D10S y todo eso, los entiendo también, pero no lo viví. Así que me quedo con Messi ", soltó en una entrevista histórica y sumó: "Como persona prefiero a mi abuelo porque es mi abuelo".

Hijo del Kun Agüero, nieto del Diego dijo en una entrevista que Messi es mejor que Maradona ¿Qué opinan? pic.twitter.com/rltLHvPG7R — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) July 26, 2026

Tom Holland recordó su encuentro con Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

Tom Holland volvió a hablar sobre Lionel Messi a casi un mes de la campaña promocional de Spider-Man que ambos protagonizaron y explicó por qué el capitán de la Selección Argentina es una de las personas que más lo inspira. El actor británico recordó con entusiasmo el rodaje compartido y destacó el gesto del futbolista de aceptar participar en una propuesta completamente ajena a su rutina habitual.

Tom Holland, a pura emoción por Messi

“Siempre me pareció alguien muy inspirador”, aseguró el intérprete durante una entrevista, al explicar la admiración que siente por el rosarino desde hace años. Además, destacó la importancia que tuvo para él que Leo aceptara formar parte de la campaña: “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”.

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El protagonista de la película de Marvel consideró que la participación del astro rosarino trascendió el aspecto publicitario y representó un fuerte respaldo para todo el equipo de producción. “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante sino que nos dio mucha confianza en que la cinta que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, afirmó.

El artista también reveló que encuentra una identificación personal con el 10, especialmente por las dificultades que ambos enfrentaron debido a su estatura. “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, expresó, remarcando que sigue la carrera de Messi “por muchísimo tiempo”.

Cómo fue el spot de Tom Holland y Messi para Spider-Man

La participación del astro argentino en el avance de Spider-Man generó una enorme repercusión en todo el mundo. En el video, Holland interpreta a Peter Parker y se encuentra inesperadamente con el subcampeón y campeón del mundo, quien aparece buscando al verdadero Hombre Araña. A partir de ese momento comienza una secuencia cargada de humor que terminó convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales.

Una de las escenas más comentadas muestra al superhéroe preguntándole al futbolista: “¿Le tienes miedo a las alturas?”. Messi, sorprendido, responde: “¿Cómo?”. Instantes después, el superhéroe lo lleva balanceándose entre los edificios de Nueva York con sus telarañas, mientras el capitán argentino intenta sostenerse durante el recorrido.

El spot también incluye un divertido intercambio entre ambos dentro de un bar. “¿Eres Messi?”, pregunta el actor. “Sí”, responde el rosarino. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman?”, insiste Holland. “Sí”, contesta nuevamente el futbolista antes de que el actor salga corriendo para colocarse el traje del superhéroe.