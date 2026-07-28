Brenda Asnicar y Laura Esquivel anunciaron las fechas de su show en el Gran Rex

Después de una exitosa gira internacional, Laura Esquivel y Brenda Asnicar confirmaron el esperado regreso de Amigas del Corazón a la Argentina. El espectáculo inspirado en las inolvidables canciones de Patito Feo tendrá su primera presentación en el país el próximo 14 de octubre en el Teatro Gran Rex , en una noche que promete reunir a miles de fanáticos de la icónica ficción juvenil.

La noticia despertó una gran expectativa entre quienes crecieron con la historia protagonizada por Patito y Antonella. La venta de entradas comenzará este jueves con una preventa exclusiva para usuarios de BBVA Visa desde las 12, con la posibilidad de abonar en seis cuotas. En tanto, la venta general se habilitará el viernes, también al mediodía, con todos los medios de pago.

La elección del Gran Rex no es casual. Según destacaron los organizadores, el teatro representa un lugar muy especial para ambas artistas, ya que allí presentaron La historia más linda en el Teatro en 2007, realizando 34 funciones que convocaron a más de 100.000 espectadores: “A casi dos décadas de ese hito, regresan al mítico teatro para presentar Amigas del Corazón. Será la oportunidad para que el público argentino viva una experiencia irrepetible, revivir el vínculo que construyeron con esa historia y que marcó su infancia y adolescencia”, señalaron desde la producción.

El espectáculo llega a Buenos Aires tras una primera etapa de la gira mundial iniciada en junio, que reunió a más de 40.000 espectadores en ciudades como Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán. En cada presentación, miles de seguidores volvieron a cantar los clásicos de una de las producciones argentinas juveniles más exitosas de habla hispana.

Un homenaje al legado musical de Patito Feo

La propuesta busca mucho más que despertar nostalgia. “Ahora, ese fenómeno llega a Buenos Aires con un espectáculo especialmente diseñado para celebrar el legado musical de Patito Feo. Sobre el escenario, Laura Esquivel y Brenda Asnicar interpretan en vivo los temas que se convirtieron en himnos para millones de fans, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía”, explicaron los responsables del show.

Con una producción de nivel internacional y una puesta en escena especialmente diseñada para la gira, el concierto invita al público a reencontrarse con canciones que marcaron a toda una generación, como Las Divinas, Tango llorón, Un rincón del corazón y Amigos del corazón. La propuesta está dirigida especialmente a quienes crecieron viendo la serie y hoy son adultos. El espectáculo pone el foco en la evolución personal, los cambios vividos y la posibilidad de celebrar el camino recorrido.

Patito y Antonella, desde otra mirada

Uno de los aspectos centrales de Amigas del Corazón es la nueva mirada sobre los personajes que hicieron famosas a Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Patricia Díaz Rivarola Castro, conocida como Patito, y Antonella Lamas Bernardi vuelven a encontrarse, aunque desde una perspectiva completamente diferente: “La presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: ‘todo tiempo pasado nos trajo hasta acá’”, destacaron desde la producción.

Las próximas fechas del Amigas del Corazón World Tour

Antes de su desembarco en Buenos Aires, la gira internacional continuará por distintas ciudades de Latinoamérica:

31 de julio: Guayaquil (Ecuador) – Coliseo Voltaire.

2 de agosto: Ciudad de México (México) – Auditorio Nacional.

23 de septiembre: Bogotá (Colombia) – Movistar Arena.

25 de septiembre: Lima (Perú) – Costa 21.

14 de octubre: Buenos Aires (Argentina) – Teatro Gran Rex.

Con este esperado regreso, Laura Esquivel y Brenda Asnicar volverán a compartir escenario en la Argentina para revivir el fenómeno de Patito Feo, una historia que trascendió generaciones, conquistó Latinoamérica, Europa e Israel y que, casi veinte años después, sigue despertando la emoción de millones de seguidores.