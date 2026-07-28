El Teatro Colón fue la sede de la primera edición de la entrega de premios en honor a Enrique Pinti.

Premios Pinti: quiénes fueron los ganadores de la celebración

El Teatro Colón fue escenario de una velada inédita para la escena nacional con la realización de la primera edición de los Premios Pinti , una distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las producciones más destacadas del teatro comercial y rendir homenaje al legado de Enrique Pinti . La ceremonia reunió a las principales figuras del espectáculo y dejó una extensa lista de ganadores que marcaron la temporada 2025-2026.

Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán , la gala apostó por un formato de gran producción. El propio presentador definió la ceremonia como una experiencia "al estilo Óscar", con un importante despliegue visual y artístico que buscó posicionar a los nuevos premios como una referencia para la industria teatral argentina. Entre los asistentes estuvieron figuras como Guillermo Francella , Moria Casán y Carla Peterson , además de artistas, productores y directores que formaron parte de la cartelera comercial comprendida entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Desde el inicio, Aristarán se ganó al público con un número musical humorístico especialmente creado para la ocasión, al mencionar a buena parte de las obras nominadas. Más adelante, la ceremonia ofreció un recorrido por algunos de los espectáculos más exitosos de la temporada, con escenas de producciones como "Annie", "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Charlie y la fábrica de chocolates".

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando "Rada" sorprendió con un show de magia de salón de gran despliegue. Antes de comenzar el número, comentó que "en este teatro, nunca se había hecho magia", despertando la ovación de los presentes.

La emoción tuvo su punto más alto sobre el final de la ceremonia con el homenaje a Luis "Beto" Brandoni. Un video repasó algunos de los momentos más recordados de su carrera, incluyendo sus clásicos "Tres empanadas" y "Le llenaron la cocina de humo". Luego, el actor recibió un prolongado aplauso de pie tras su recordada frase por agradecer "haber podido disfrutar del público". Sin lugar a dudas, uno de los instantes más conmovedores de la noche.

Premios a la trayectoria

Los Premios Pinti también distinguieron a referentes fundamentales del teatro comercial argentino por su aporte a la actividad.

Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán.

Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella.

Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg.

Todos los ganadores de los Premios Pinti 2026

Entre las categorías competitivas, estos fueron los principales reconocimientos de la noche:

Mejor unipersonal, espectáculo de humor o stand up: Suavecita.

Mejor diseño de iluminación, sonido y música original: Suavecita.

Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje: Rocky.

Vestuario: Gustavo Alderete por Hairspray.

Mejor actriz de reparto: Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín).

Mejor actriz en musical: Alejandra Radano (Company).

Mejor actor en musical: Agustín Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate).

Mejor escenografía y/o audiovisual: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez (Desde el jardín).

Mejor actor de reparto: Mariano Saborido (Lo que el río hace).

Mejor coreografía: Vanesa García Millán (Hairspray).

Mejor dirección: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate).

Mejor actriz de drama o comedia dramática: Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria).

Mejor actor de drama o comedia dramática: Roberto Peloni (El brote).

Mejor obra de autoría nacional: Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Drama o comedia dramática del año (de mayor convocatoria): Rocky.

Comedia del año (de mayor convocatoria): El jefe del jefe.

Musical del año (de mayor convocatoria): Charlie y la fábrica de chocolates.

Mejor actriz protagonista de comedia: Verónica Llinás (Una navidad de mierda).

Mejor actor de comedia: Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín).

Mejor producción del año: Preludio y RGB Entertainment por Rocky.

Mejor musical: Charlie y la fábrica de chocolates.

Mejor drama o comedia dramática: Las hijas.

Mejor comedia: Una navidad de mierda.

Premio PINTI, espectáculo favorito votado por el público: Annie.

Con una convocatoria que reunió a las principales figuras del teatro argentino, la primera edición de los Premios Pinti dejó en claro su intención de convertirse en un reconocimiento de referencia para la actividad, destacando tanto a los artistas sobre el escenario como al trabajo técnico y de producción que hace posible cada temporada teatral.