Radagast y su desopilante relato futbolero sobre el lavado de manos

"Ahí la vemos a Fernanda Metilli que se va a hacer una correcta desinfección de manos. Se saca el reloj, abre un poco la canilla y se moja las manos con el jabón y mirá cómo le da, mirá cómo le da a ese jabón. Le da para un lado, le da para el otro. Cómo zarandeas el jabón Fernanda, parece que estás acariciando un hámster, con qué delicadeza generás una espuma infinita", exclamó Radagast, en el arranque de su relato.

"Se saca la espuma como una campeona y esos gérmenes deben decir '¡¿qué pasa mamá?! ¡¿qué pasa que nos estamos muriendo todos de a uno?! ", dice en otro tramo de su discurso, antes de improvisar un aviso publicitario, similar a una popular marca de alfajor, para incentivar el aislamiento social solicitado por el gobierno: "Ya me entienden los chicos, ya me entienden los viejos, quedate en tu casa y no seas pendejo".

Agustín Aristarán on Twitter Correcto lavado de manos #relatordecosas con @fermetilli pic.twitter.com/zREI1eyI1N — Agustín Aristarán (@Soy_Rada) March 19, 2020

En otro posteo, Radagar titulado "Relatores de fútbol en la Cuarentena" publicó la narración de la leche chocolatada que estába preparando su hija que fue vista por millones de personas en 2018.

