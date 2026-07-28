Cristian U denunció a La Casa de los Gemelos: "Hubo xenofobia, discriminación y humillación"

El participante que abandonó la casa tras una fuerte pelea llegó a la Argentina y habló sin escrúpulos sobre su experiencia en la casa. Las críticas a los organizadores.

Cristian U y Furia le dijeron adiós a "La Casa de los Gemelos" en medio de una fuerte polémica con los organizadores del certamen con tintes parecidos a Gran Hermano, por una fuerte pelea que mantuvieron en vivo y se vio a través del streaming. Ya en la Argentina luego de volar desde España, donde se realiza el reality, el ex GH habló con dureza sobre su experiencia en la casa.

En declaraciones con el ciclo Sálvese Quién Pueda (América TV), quien está a cargo de Sabrina Rojas por la ausencia de Yanina Latorre , fue contundente al hablar de cómo fue su vivencia: “Hubo xenofobia, discriminación, humillación”.

Uno de los problemas que también molestó en el jugador fue la logística de viaje, debido a que los pasajes contemplaban 14 horas de escala sumado a otras 14 de viaje. A su vez, apuntó contra los organizadores Carlos y Daniel Ramos: “Son unos millonarios ratas inmundos asquerosos. Son pendejitos de 25 años que se creen que se llevan el mundo y se creen que pueden pisotear a la gente más grande”.

CRISTIAN U Y SU EXPERIENCIA EN "LA CASA DE LOS GEMELOS": "Hubo xenofobia, discriminación y maltratos"



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“Son tan burros que en vivo uno de los productores le dice a Furia: ‘¿Vos tenés un contrato?’ No, papi. Nunca nos hicieron firmar ningún contrato de nada”, contó Cristian revelando que no les hicieron firmar un contrato.

Qué le dijo su abogado

Desde Nueva York, su abogado le dijo a Cristian: “Reíte de todo, que cuando llego me encargo de todo y los hacemos pelota”. En su explicación donde destacó un fragmento del Estatuto de los Trabajadores de España, Cristian soltó: “Nos han discriminado, nos han expuesto en vivo, han expuesto qué personajes van de gratis”.

Según Cristian U, había droga en la casa

A su vez, confesó que adentro de la casa existía el consumo de drogas, al punto tal de ser testigo de cómo le ingresaban bolsas de tussi a un participante durante todas las noches.

En su relato, contó el consejo que le dio a esa persona, en una charla en la que también estaban Alfa y Furia: “Sos una persona hermosa, salí de ahí, no te rompas más. Hoy tomás y te creés que sos Maradona, mañana pensás que no servís de nada”. Según reveló U, era la producción quien facilitaba el ingreso de la sustancia.

Cristian U denunció que los gemelos le ingresan droga a una participante del reality. Esa participante sería Anto Pane. #CasaGemelos8 pic.twitter.com/8OQJ7Uf8Zt — Real Time (@RealTimeRating) July 27, 2026

Qué dijo por su parte Furia

Gastón Trezeguet en el streaming Se Picó, confirmó que uno de los motivos fue la promesa incumplida de un premio de 250 mil euros. “Habían dicho que íbamos a tener un premio y en vivo dicen: ‘No, premio no hay. Ustedes se van a ganar una copa de mierda y chau’”,

El abandono de Furia y Cristian U tras un fuerte escándalo

Cristian U y Furia Scaglione, dos figuras históricas en el reality Gran Hermano que brillaron en distintas ediciones, estallaron de rabia durante su participación en la "La Casa de los Gemelos" que tiene lugar en España, a punto tal que decidieron abandonar el certamen.

Todo ocurrió por un fuerte enfrentamiento que mantuvieron con la producción del reality similar al que actualmente se realiza en la Argentina.

Qué dijeron en sus redes sociales

“Debido a los hechos acontecidos el día de la fecha, les comunicamos que Cristian deja de pertenecer al programa La Casa de los Gemelos”, comunicaron a través del Instagram de U en sus redes sociales. Luego, sumó: “Antes del jugador se encuentra la persona; sinceramente en estos días les tomó mucho cariño tanto a sus compañeros argentinos como españoles, pero el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality”.

El descargo de Furia

Por su parte, Furia lanzó su propio descargo: “No está bueno que nos traten como nos estaba tratando. Piensen lo que quieran, pero soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Es increíble la falta de respeto que tuvimos. No tomo represalias, pero el universo lo hará”.

“No es mi manera de cerrar una relación laboral. Me parece que se hablan las cosas en la cara detrás de cámara. Sé lo que es show y sé lo que es la vida real. Se pasaron bastantes límites”, concluyó la participante de la edición 2023/24.

La pelea que registraron con compañeros

En las últimas horas se dio a conocer un video que da prueba de la pelea con la producción. “Lo que me doy cuenta en este reality es quelos argentinos no valen para absolutamente ningún reality, por eso no lo llaman en sus países, porque aquí son incompetentes y no valen para nada, la verdad. O sea, yo me puedo hacer un reality solo. Me siento aquí solo y entretengo más que los argentinos, te lo juro por mi madre”, soltó un participante.

“No es manera de que nos trates así”, dijo la participante y aclaró que no respondió de una forma más contundente por un motivo particular: “Porque vos sos mi jefe. Estás quedando mal vos, no yo”.