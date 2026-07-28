Flavio Mendoza estrena en agosto su nuevo espectáculo: "La Cúpula"

Flavio Mendoza vuelve a apostar por un proyecto de gran escala. A pocas semanas del estreno de “Príncipe feliz, príncipe dorado”, el artista abrió las puertas de La Cúpula, un innovador espacio ubicado junto al Casino Buenos Aires que promete convertirse en uno de los escenarios más impactantes del país. Con una propuesta que combina teatro , circo , música en vivo , cine y tecnología de última generación, el creador apuesta una vez más por romper los límites del espectáculo tradicional.

Desde varias cuadras de distancia, la enorme estructura blanca ya llama la atención en el sur de la Ciudad de Buenos Aires . Aunque desde el exterior recuerda a una carpa de circo, en su interior esconde un concepto completamente distinto: un domo diseñado especialmente para ofrecer una experiencia inmersiva , donde cada rincón forma parte de la historia.

En plena etapa de montaje, entre grúas, estructuras metálicas y operarios trabajando a contrarreloj, Mendoza recorrió el predio junto a su hijo Dionisio, en una entrevista a Teleshow , y compartió detalles del proyecto, que abrirá sus puertas durante agosto .

Imagenes de la entrevista de Flavio Mendoza con Teleshow (Infobae)

Un espacio pensado para crear sin límites

Para Flavio Mendoza, contar con un escenario propio significó la posibilidad de materializar ideas que muchas veces no podían realizarse dentro de un teatro convencional: “Cuando logré un espacio propio, sentí que podía dar a la gente lo que tenía en la cabeza”, explicó al referirse al origen de La Cúpula.

El artista aseguró que esta nueva producción mantiene la esencia de sus grandes espectáculos, aunque con una propuesta completamente diferente: “El teatro limita, salvo que te dejen romper y después poner todo como estaba, y eso casi nunca pasa. Por eso la carpa. No es un circo, aunque tiene esa raíz. No tiene un rótulo porque no quiero que lo tenga. Quiero que el público entre y viva algo nuevo. No es mejor que nada, sino diferente a todo”, sostuvo.

Una experiencia que comienza antes de entrar a la sala

Uno de los aspectos que más entusiasma a Mendoza es que el espectáculo no empezará cuando se apaguen las luces, sino desde el ingreso del público: “El hall de entrada no es solo un lugar de espera: es parte del espectáculo. Juegos, propuestas lúdicas para grandes y chicos, todo gratuito. El hall es gigante, y quiero que la experiencia empiece desde el primer paso”, expresó.

Imagenes de la entrevista de Flavio Mendoza con Teleshow (Infobae)

La propuesta busca que cada visitante se sumerja en el universo de Príncipe feliz, príncipe dorado incluso antes de ocupar su asiento. La infraestructura de La Cúpula fue concebida especialmente para este proyecto y contará con recursos tecnológicos poco habituales en el país. Según explicó Mendoza, el domo tendrá una estructura colgante de 360 grados, sin columnas que interfieran en la visión del público.

“Es la primera vez que se monta una carpa colgante así, sin columnas que molesten la visión. El escenario gira, sube y baja, tiene curvas. Todo es última tecnología, no existió nada igual en el país. El techo se llena de imágenes, mapping total, todo lo diseñamos en familia. Hasta la reja de la entrada la pensamos nosotros. No hay nada comprado sin sentido, cada detalle tiene nuestra marca”, afirmó. La producción combina escenografía móvil, proyecciones envolventes y un diseño desarrollado íntegramente por el equipo cercano al artista.

Flavio Mendoza no estará sobre el escenario

A diferencia de otros espectáculos de su carrera, Mendoza confirmó que esta vez no participará como intérprete. Su rol estará enfocado en la producción y en el desarrollo de nuevos proyectos: “No, esta vez no voy a estar sobre el escenario. Es que no puedo estar en todos lados. Tengo que viajar a China, armar cosas allá, después volver y trabajar en el show de verano. Este año van a estar tres megaespectáculos en distintos puntos del país: Ánima en Neuquén, La Cúpula en Córdoba, y uno nuevo en Mar del Plata. No doy abasto. Pero igual estoy en todo, en la producción, en las decisiones, en la familia”, explicó.

Durante la entrevista, Mendoza también destacó el papel fundamental que cumple su familia en cada emprendimiento: “Sin ellos no podría. Soy un desastre con los números. Mis tías, mis tíos, mis hermanas hacen todo lo que yo no sé hacer. Yo solo pido y sueño. Tener esta estructura en Argentina es engorroso, problemático, pero con ellos es posible”, reconoció.

Imagenes de la entrevista de Flavio Mendoza con Teleshow (Infobae)

Apostar por propuestas originales

Lejos de elegir fórmulas ya probadas, el productor aseguró que continúa apostando por propuestas originales porque cree en el potencial del país: “Porque creo que Argentina da para más. No hay techo. Hay mucha gente talentosa acá. Yo no produzco para ganar, primero busco la excelencia y después que eso me devuelva algo. Es mi pasión. Otros ganan más, pero yo invierto mucho. Es como quien colecciona autos, a mí me gusta coleccionar espectáculos. Me mantiene vivo”, reflexionó.

Además, habló del lugar que ocupa Dionisio en esta etapa de su vida y del ejemplo que busca transmitirle: “Quiero que mi hijo vea lo que hago, que entienda la pasión. Que no se quede quieto. Yo era bailarín y si me quedaba quieto, hoy estaría dando clase en una escuela de danza. No me quedé, armé escuelas, armé espectáculos, genero competencias, aunque no den nada, porque creo que hay que hacerlo”, concluyó.

Con La Cúpula y el estreno de Príncipe feliz, príncipe dorado, Flavio Mendoza vuelve a desafiar los límites del entretenimiento en Argentina con una producción que combina innovación tecnológica, creatividad y una fuerte impronta familiar, reafirmando su apuesta por crear experiencias que trasciendan el formato tradicional del teatro.