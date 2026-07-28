Soledad Pastorutti es la voz oficial de los Juegos Suramericanos con su canción "Late el Sur"

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron a vivir su cuenta regresiva con un anuncio que une deporte y música. La organización presentó el tema oficial de la competencia, una canción interpretada por Soledad Pastorutti , una de las artistas más representativas de la provincia de Santa Fe y de la música popular argentina.

La cantante de Arequito pone su voz al himno que acompañará el evento deportivo más importante de la región, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe , Rosario y Rafaela , donde competirán más de 4.000 atletas de 15 países. La producción busca convertirse en la banda sonora de una cita que reunirá a los mejores deportistas sudamericanos y que tendrá como eje la celebración del talento, el esfuerzo y la integración entre los países del continente.

La historia detrás del tema comenzó de manera inesperada. Según contó la propia Soledad Pastorutti, la composición surgió durante un encuentro informal junto a las reconocidas compositoras Marcela Morelo y Claudia Brant . Las tres artistas estaban reunidas simplemente para disfrutar del proceso creativo y escribir música, sin imaginar que de aquella jornada nacería la canción que finalmente representaría a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ese trabajo colectivo terminó convirtiéndose en el himno oficial de la competencia, con una propuesta musical que busca transmitir energía, entusiasmo y un fuerte sentido de identidad.

Una producción de nivel internacional

La producción artística estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, reconocido productor musical con una extensa trayectoria junto a grandes figuras de la música latina como Mercedes Sosa, Juanes y Lali. El resultado es una canción de ritmo festivo que combina sonidos contemporáneos con elementos que reflejan la identidad cultural santafesina y argentina, buscando conectar tanto con los deportistas como con el público que acompañará el evento. Además de su lanzamiento oficial, el proyecto ya cuenta con un videoclip que acompaña la propuesta y que aspira a convertirse en una de las piezas más representativas de la previa de los Juegos.

El orgullo de representar a Santa Fe

Para Soledad Pastorutti, formar parte de este proyecto tiene un significado especial por tratarse de un acontecimiento que se desarrollará en su provincia natal. La artista encabeza una producción que busca transmitir el espíritu de superación propio del deporte y, al mismo tiempo, destacar el sentido de pertenencia hacia la región que será sede de la competencia.

Uno de los versos centrales de la canción resume ese mensaje con la frase "Esta tierra te vuelve invencible", una línea que apunta a inspirar a los atletas y reflejar la fortaleza que representa competir en suelo santafesino. La letra está acompañada por un mensaje optimista y esperanzador, con un sonido pensado para contagiar entusiasmo y celebrar la hospitalidad de Santa Fe y de la Argentina frente a miles de visitantes.

Santa Fe 2026 ya tiene su banda sonora

Con el lanzamiento del tema oficial, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 suman un nuevo símbolo de cara al inicio de la competencia. La canción interpretada por Soledad Pastorutti busca acompañar cada etapa del evento y convertirse en un emblema de una edición que reunirá a miles de deportistas de toda Sudamérica.

Mientras avanza la preparación para recibir a las delegaciones de 15 países, la organización apuesta a que la música también sea protagonista de la experiencia. Con una producción de primer nivel, un videoclip oficial y la voz de una de las artistas más queridas del país, el himno ya comenzó su recorrido con el objetivo de emocionar a atletas, voluntarios y espectadores durante la gran cita deportiva que tendrá lugar en septiembre de 2026.