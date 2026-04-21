La Sole estrenó un nuevo capítulo de su gira por "30 pueblos" con Neuquén y los Berbel como protagonistas

Publicó en su canal el episodio dedicado la provincia. El recorrido incluye encuentros con referentes de la cultura, paisajes y una emotiva reflexión final.

La cantante Soledad Pastorutti estrenó este martes un nuevo capítulo de su serie “30 pueblos” , esta vez con la provincia de Neuquén como escenario central. El episodio fue publicado en su canal oficial de YouTube y muestra parte del recorrido íntimo que la artista realizó por distintos puntos del territorio neuquino.

El proyecto forma parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical y propone un formato diferente: encuentros espontáneos, sin escenarios ni producción tradicional, donde la música y las historias locales son protagonistas.

En el capítulo, la artista visita en su casa a Marité Berbel y a su hijo Traful Berbel , en un encuentro cargado de música e historia. También se traslada a Junín de los Andes , donde recorre una tradicional cantina y se reúne con Rubén Bastías, presidente de la Asociación Huiliches y figura clave de la Fiesta Nacional del Puestero.

A lo largo del episodio también aparecen referentes culturales como el cantautor mapuche Carlos Callicur, además de representantes de la fiesta popular.

Los Berbel con Pastorutti

El video incluye además imágenes de rutas neuquinas de Cutral Co y fragmentos de su presentación en tierras neuquinas, reforzando el carácter federal y cercano de la propuesta.

Historias, anécdotas y un cierre emotivo

Uno de los momentos destacados del capítulo lo aporta Marité Berbel, quien relata cómo se enteraron de que un tema de su padre, Marcelo Berbel, fue utilizado en la reconocida serie Breaking Bad. Según cuenta, pese a la intervención de abogados por los derechos, nunca hubo un acuerdo formal, aunque igualmente celebran que la obra haya llegado a una producción de alcance internacional.

La recorrida también incluye una visita a la casa cultural Los Berbel, un espacio histórico que perteneció a Marcelo Berbel y su pareja Rosa, donde actualmente se desarrollan distintas actividades artísticas.

Fiesta del Puestero en Junin, visita de Soledad

El capítulo cierra con una interpretación a capella de “Viento Sureño”, con letra de Marcelo Berbel y música de Traful, interpretada por madre e hijo. Luego, Soledad deja una reflexión sobre su paso por la provincia: “Neuquén, donde la tradición está más viva que nunca, una provincia que mantiene sus valores intactos, qué lindo es recorrerte”.

Una propuesta distinta para celebrar 30 años

El proyecto “30 pueblos” fue anunciado a comienzos de año como parte de los festejos por las tres décadas de carrera de la artista nacida en Arequito, conocida como “El Huracán de Arequito”. La iniciativa no se plantea como una gira convencional, sino como una serie de encuentros espontáneos que se revelan recién después de haber ocurrido.

“No hay escenarios, ni entradas, ni producción. Son encuentros de los que no se avisan”, había adelantado la cantante al presentar la propuesta, que invita a redescubrir la música desde lo cotidiano y el contacto directo con las comunidades.

Neuquen Soledad

Desde que comenzó con esta iniciativa, ya estuvo en La Rioja, San Antonia de Areco en Buenos Aires, Puerto Tirol en Chaco, Cerro Colorado en Cordoba, Santiago del Estero, Corrientes, Cosquín, Galvez en Santa Fé, y ahora en Neuquén.

El episodio dedicado a Neuquén ya se encuentra disponible y suma una nueva historia a este recorrido federal que busca poner en valor la identidad cultural de distintos rincones del país.