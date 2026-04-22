Censo nacional de personas en situación de calle: Neuquén está en el top 5 en cantidad de gente

El relevamiento es realizado por el Ministerio de Capital Humano. El puesto que ocupa Neuquén en la lista.

Un relevamiento del Ministerio de Capital Humano identificó a 401 personas en situación de calle en Neuquén , en el marco de un informe nacional que contabilizó 9421 casos en distintas jurisdicciones del país.

El estudio, impulsado por la cartera que conduce Sandra Pettovello , se realizó tanto en espacios públicos como en dispositivos de alojamiento, con el objetivo de obtener un diagnóstico actualizado sobre la problemática.

El relevamiento se realizó en 19 de las 24 provincias. Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego no participaron. Ante las críticas por no incluir a estas provincias realizadas mediante redes sociales, la ministra Pettovello respondió: "no podemos obligar a las provincias que no desean participar".

Neuquén, entre las provincias con mayor cantidad

De acuerdo al relevamiento, Neuquén se ubica entre las provincias con mayor cantidad de personas en situación de calle, específicamente en el quinto puesto. Se posiciona detrás de distritos la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

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En detalle, el informe consigna que la provincia registra 401 personas en esta condición, lo que la posiciona por encima de otras jurisdicciones patagónicas y del interior del país.

Un perfil marcado por la exclusión

Si bien los datos se presentan a nivel general, el informe permite trazar un perfil de la población relevada. Según el Ministerio de Capital Humano, el 83% de las personas en situación de calle son hombres y el 17% mujeres.

En cuanto a la edad, el 92% tiene más de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Además, según informó el ministerio a Chequeado, el 32% de los encuestados lleva más de dos años en esta situación, lo que evidencia trayectorias prolongadas de exclusión social. El resto se distribuye de la siguiente manera: de 1 a 2 años, 18%; de 1 año a 6 meses, 19%; de 6 meses a 1 mes, 13%; y de 1 día a un mes, 9%. Es decir, el 59% lleva 2 años o menos en la calle.

persona en situación de calle genérica

Trabajo, ingresos y acceso a servicios

A partir de las entrevistas realizadas, el estudio indica que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral, mientras que el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales.

En relación al acceso a la alimentación y el alojamiento, el 44% asiste a comedores, el 46% pasa la noche en refugios o paradores y el 40% duerme en la vía pública.

También se detectó que el 15% presenta algún tipo de discapacidad, aunque menos de la mitad cuenta con el Certificado Único de Discapacidad.

Un diagnóstico para planificar políticas públicas

Desde el Ministerio señalaron que el relevamiento busca fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en datos concretos. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, indicaron.

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No obstante, el informe no incluye a todas las provincias del país, ya que algunas jurisdicciones no participaron del relevamiento, por lo que los datos no reflejan el total nacional.

Los números nacionales chocan contra otras métricas que se hicieron a nivel local, como el relevamiento de Red Solidaria, que contabiliza 671 personas, aunque con criterios un tanto más amplios.

En ese contexto, las cifras de Neuquén se incorporan a un diagnóstico más amplio que expone la magnitud del fenómeno y la necesidad de abordajes integrales para enfrentar una problemática compleja y en crecimiento.