Llega la lluvia de meteoros Líridas 2026: cuándo y dónde se podrá ver

El fenómeno astronómico permitirá observar hasta 18 meteoros por hora a simple vista.

La lluvia de meteoros Líridas permitirá observar trazos luminosos a simple vista en distintas regiones del mundo

La lluvia de meteoros Líridas 2026 volverá a desplegarse en el cielo durante el mes de abril, y promete uno de los espectáculos astronómicos más atractivos del año.

Se trata de uno de los eventos más antiguos registrados por la humanidad y se caracteriza por la aparición de estrellas fugaces visibles a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados.

En esta edición, las condiciones astronómicas serán favorables. Se espera una actividad cercana a los 18 meteoros por hora , con una Luna en fase creciente que aportará una iluminación moderada, lo que permitirá una buena visibilidad bajo cielos despejados.

Tanto en el hemisferio norte como en el sur será posible observar el fenómeno, aunque las mejores condiciones se darán en latitudes del norte.

Lluvia de Líridas: qué son y por qué ocurren

Las Líridas se producen cuando la Tierra atraviesa una nube de partículas dejadas por el cometa C/1861 G1 (Thatcher). Estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades muy altas y, al desintegrarse por la fricción, generan los destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces.

Lluvia de estrellas - lluvias de meteoritos (1).jpg Los meteoros se producen cuando fragmentos del cometa Thatcher ingresan a la atmósfera y se desintegran generando luz

El fenómeno recibe su nombre porque el punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros —llamado radiante— se encuentra en la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega.

Este detalle es clave para orientar la observación, aunque no es necesario mirar directamente hacia ese punto para disfrutar del espectáculo.

Cuándo ver las Líridas 2026 y en qué condiciones

El pico de actividad de las Líridas 2026 se espera entre la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril. D urante esas horas, el cielo ofrecerá la mayor cantidad de meteoros visibles.

Para mejorar la experiencia, se recomienda observar el fenómeno en lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o espacios abiertos. La oscuridad del entorno es fundamental para distinguir los trazos luminosos.

Otro factor importante es la paciencia: los meteoros no aparecen de forma constante, por lo que conviene permanecer varios minutos mirando el cielo para aumentar las posibilidades de verlos.

Otras lluvias de meteoros destacadas del año

Además de las Líridas, el calendario astronómico de 2026 incluye otros eventos relevantes. Entre ellos se destacan las Eta Acuáridas en mayo, las Perseidas en agosto y las Geminidas en diciembre, consideradas estas últimas como una de las lluvias más intensas del año.

lluvia de estrellasss.jpg

También figuran las Delta Acuáridas, las Oriónidas, las Táuridas y las Leónidas, que completan una agenda de fenómenos visibles en distintos momentos del año.

Cada una de estas lluvias tiene características propias en cuanto a intensidad, velocidad y condiciones de observación. Sin embargo, todas comparten un rasgo común: ofrecen la posibilidad de observar el espacio de manera directa y accesible, sin necesidad de equipamiento especializado.

Las Líridas 2026 abren este calendario con un evento que combina historia, ciencia y espectáculo visual, y que vuelve a atraer la mirada hacia el cielo nocturno.