Caos de tránsito y largas filas hacia Neuquén por Ruta 7

Llegar a Neuquén a través de la Ruta 7 es un verdadero caos este lunes, por un corte a la altura de Terrazas del Neuquén.

Llegar a Neuquén a través de la Ruta 7 (Avenida Alfonsín) es un verdadero caos este lunes. El tránsito permanece colapsado en la zona de la Circunvalación y complica el fluido vehicular de los automovilistas que salen de Cipolletti, así como aquellos que circulan desde Centenario.