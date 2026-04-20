Caos de tránsito y largas filas hacia Neuquén por Ruta 7

Llegar a Neuquén a través de la Ruta 7 es un verdadero caos este lunes, por un corte a la altura de Terrazas del Neuquén.
Llegar a Neuquén a través de la Ruta 7 (Avenida Alfonsín) es un verdadero caos este lunes. El tránsito permanece colapsado en la zona de la Circunvalación y complica el fluido vehicular de los automovilistas que salen de Cipolletti, así como aquellos que circulan desde Centenario.
Se trata de tareas que se llevan adelante a la altura del puente del barrio Terrazas del Neuquén, de modo que las demoras impactan varios kilómetros hacia atrás.
En desarrollo.
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