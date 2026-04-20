Choque en cadena en Ruta 7: cuatro vehículos involucrados y tránsito complicado hacia Neuquén

El siniestro ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y generó demoras en el ingreso a la capital provincial. No se registraron personas heridas.

Un fuerte choque en cadena se registró sobre la Ruta 7 , en el tramo que conecta Centenario con la ciudad de Neuquén , y provocó importantes complicaciones en el tránsito durante la mañana. Cuatro vehículos se vieron involucrados en el siniestro, que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar este lunes, minutos antes de las 11:30, a pocos metros de la Comisaría 20, del barrio Parque Industrial, en el inicio del sector conocido como el Cañadón de las Cabras, ya dentro del ejido del Parque Industrial neuquino. La colisión ocurrió en el carril con sentido Centenario–Neuquén, uno de los más transitados en horarios pico por trabajadores y transportistas.

De acuerdo a la información recabada en el lugar por LM Neuquén , los vehículos involucrados fueron una camioneta Toyota Hilux, un Fiat Cronos, una Renault Sandero de color blanco y una Chevrolet Tracker. La dinámica del choque fue en cadena y generó daños materiales de consideración, especialmente en la parte frontal de la camioneta.

Transito por choque en cadena en ruta 7

La dinámica del accidente

Según se pudo reconstruir, la Toyota Hilux impactó en primera instancia contra la Renault Sandero, que logró desplazarse tras el golpe. Ese movimiento derivó en que el Fiat Cronos quedara atrapado contra el guardarraíl, sufriendo daños en el lateral correspondiente al conductor. Delante de estos vehículos se encontraba la Chevrolet Tracker, que también resultó involucrada en la secuencia del impacto.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños visibles en los rodados, no se registraron personas heridas, lo que llevó tranquilidad tanto a los involucrados como a quienes circulaban por la zona en ese momento. No obstante, el episodio generó preocupación debido a la intensidad del tránsito en ese sector y a las características del camino.

Tras el choque, el tránsito se vio seriamente afectado en dirección a Neuquén, con demoras y circulación reducida mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Automovilistas que transitaban por la zona reportaron largas filas y tiempos de espera más extensos de lo habitual.