Quiniela La Neuquina hoy: resultados del lunes 8 de junio, sorteo por sorteo

Se conocieron los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy lunes 8 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

La Neuquina completó este lunes una jornada que arrancó con Gente negra y cerró con El Papa . En el medio, El gato , Las llamas y Cristo se repartieron los primeros puestos de cada sorteo, dejando una jornada variada y con color propio.

IJAN loteria la neuquina edificio claudio espinoza

Sorteo por sorteo de La Neuquina

La Previa — 10:15 hs | El 74 abre el lunes con Gente negra

El 9474 encabezó el sorteo número 31683 de La Previa de La Neuquina este lunes 8 de junio de 2026. El 74, conocido en la tabla de la quiniela como "Gente negra", arrancó la jornada con fuerza propia. Lo siguieron el 0800 en segundo lugar y el 5407 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1707 en cuarto y el 1959 en quinto.

9474 0800 5407 1707 1959 2666 3318 7505 7525 8161

El Primero — 12:00 hs | El 05 trae El gato al mediodía

El 8905 encabezó el sorteo número 31684 de El Primero de La Neuquina este lunes 8 de junio de 2026. El 05, conocido en la tabla de la quiniela como "El gato", marcó el mediodía con una presencia inesperada. Lo siguieron el 4451 en segundo lugar y el 4498 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 8339 en cuarto y el 8375 en quinto.

8905 4451 4498 8339 8375 7365 3490 9477 4256 2824

Matutina — 15:00 hs | El 76 pone Las llamas en la tarde

El 0276 encabezó el sorteo número 31685 de la Matutina de La Neuquina este lunes 8 de junio de 2026. El 76, conocido en la tabla de la quiniela como "Las llamas", trajo intensidad a la tarde neuquina. Lo siguieron el 4313 en segundo lugar y el 7274 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 7817 en cuarto y el 6867 en quinto.

0276 4313 7274 7817 6867 2502 4841 8594 5379 8451





Vespertina — 18:00 hs | El 33 cierra la tarde con Cristo

El 1833 encabezó el sorteo número 31686 de la Vespertina de La Neuquina este lunes 8 de junio de 2026. El 33, conocido en la tabla de la quiniela como "Cristo", cerró la tarde con una imagen de fe y devoción. Lo siguieron el 1930 en segundo lugar y el 1016 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1728 en cuarto y el 4036 en quinto.

1833 1930 1016 1728 4036 0046 3128 3584 4273 3755





Nocturna — 21:00 hs | El 88 cierra el lunes con El Papa

El 0488 encabezó el sorteo número 31687 de la Nocturna de La Neuquina este lunes 8 de junio de 2026. El 88, conocido en la tabla de la quiniela como "El Papa", cerró la jornada con una figura de autoridad y solemnidad. Lo siguieron el 0723 en segundo lugar y el 4387 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1608 en cuarto y el 2281 en quinto.

0488 0723 4387 1608 2281 2538 3447 6647 7057 4713

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.