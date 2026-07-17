Volcó un micro por el viento y cayó por un barranco en Ruta 7: hay heridos y buscan a un chofer

En el colectivo viajaban al menos 20 personas, entre ellos un bebé. Afirman que un chofer habría saltado en plena caída.

Un violento accidente ocurrió en horas de la madrugada de este viernes, cuando un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente en medio del temporal de viento. Hay varias personas heridas.

El episodio sucedió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 135 en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco. Las primeras informaciones aseguran que el micro despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco.

Cuando los efectivos llegaron al lugar tras un llamado de alerta, constataron la magnitud del siniestro. Allí encontraron el micro sobre la banquina, a la altura de Estancia la Guardia.

Los peritajes iniciales indican que las fuertes ráfagas de viento habrían ocasionado el siniestro. abrió la puerta lateral en marcha y saltó.

El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.

"Abrió la puerta lateral en marcha y saltó"

“Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, dijo Maximiliano, un pasajero del micro, a TN.

En el colectivo viajaban al menos 20 personas, entre ellos un bebé. Los servicios de emergencia constataron que no quedó gente atrapada dentro de la estructura del vehículo. La mayoría de los pasajeros son de las provincias de Córdoba y San Luis.

El micro, perteneciente a la empresa TAC, viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, hacia Buenos Aires. El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Moreno.

Según el relato de los testigos, en el micro se encontraban dos choferes y que “falta uno” ya que “abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran. Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”, afirmó.

Según informó La Nación, fuentes de Defensa Civil bonaerense confirmaron que dos adultos y dos menores fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco con heridas leves y fuera de peligro. En paralelo, a las 8.30 los bomberos estaban rescatando a la última persona atrapada en el interior del micro.

En el lugar del accidente trabajan efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales. Las causas del vuelco todavía son materia de investigación.

Volvían de una excursión y el micro sufrió un terrible vuelco: murieron 20 estudiantes un adulto

Al menos 20 estudiantes de una escuela primaria y un adulto murieron este viernes en Uganda, luego de que el chofer del micro escolar en el que volvían de una excursión perdiera el control del vehículo, lo que provocó que se despistara, impactara contra una gran piedra y volcara.

El hecho ocurrió en el distrito de Kapchorwa, en la región este del país africano, y dejó un saldo de múltiples heridos, entre los cuales se encuentran tres adultos y varios menores de edad, que tuvieron que ser hospitalizados.

El micro accidentado transportaba estudiantes de una escuela primaria de la capital de Uganda.

Según se informó oficialmente, la totalidad de los sobrevivientes fueron derivados de urgencia hacia el Centro de Salud IV de Kaserem, al Hospital General de Kapchorwa y al Hospital Regional de Referencia de Mbale.

Los reportes emitidos por las autoridades sanitarias de estos centros de salud indicaron que al menos nueve de los chicos rescatados permanecen internados en estado crítico.