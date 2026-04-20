Abren concurso en el Estado de Neuquén: hay 50 vacantes con sueldos competitivos

El gobierno de Rolando Figueroa autorizó un concurso interno abierto para cubrir cargos dentro de un organismo. Quiénes pueden presentarse.

El Gobierno de Neuquén oficializó la apertura de unas 50 vacantes en la Dirección Provincial de Rentas , en el marco de un proceso de reorganización interna que busca fortalecer el organismo recaudador del Estado .

La medida fue dispuesta mediante el decreto 285/2026 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y apunta a cubrir puestos que quedaron vacantes en los últimos años.

Según surge del expediente oficial, la planta actual presenta un déficit de personal, con al menos 43 cargos sin cubrir en el nivel inicial, producto de jubilaciones, renuncias y reubicaciones.

rentas cortado 1200*678 Edificio de la dirección Provincial de Rentas en Neuquén.

A partir de esta situación, el Ejecutivo decidió avanzar en la cobertura de esos puestos, y también en la reconversión de categorías y funciones para adecuar la estructura a las necesidades actuales.

Vacantes en el Estado de Neuquén: cómo es el concurso

El decreto autoriza un concurso de ingreso interno abierto, destinado al personal de la Administración Pública Provincial. Este mecanismo, establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, es considerado la vía “transparente e idónea” para el ingreso y promoción dentro del organismo.

Es decir, que será un concurso para personas que actualmente pertenecen a la adminitración provincial, y no para afuera.

La iniciativa se enmarca en los objetivos de modernización del sistema recaudador, con foco en mejorar la eficiencia, la calidad del servicio al contribuyente y la transparencia en los procesos administrativos. En ese sentido, desde el Gobierno detacan que la falta de personal impacta directamente en la capacidad operativa de Rentas.

Además, se faculta a la Dirección Provincial de Rentas a reglamentar e instrumentar el proceso de selección, mientras que el Ministerio de Economía será el encargado de designar a los ganadores del concurso.

Otro punto fundamental es que, en caso de que algunos cargos queden vacantes tras el proceso, se habilitará una nueva convocatoria para garantizar la cobertura total de los puestos.

Si bien el decreto no detalla los salarios, fuentes del sector señalan que se trata de posiciones con ingresos competitivos dentro del ámbito estatal, lo que genera expectativa entre los trabajadores públicos que buscan mejorar su situación laboral.

La medida implica que el gobierno busca reforzar áreas estratégicas vinculadas a la recaudación y optimizar el funcionamiento del Estado en el actual contexto económico.

El concurso en el Estado de la UPEFE

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) ya había lanzado una Concurso Externo de Ingreso a la Administración Pública Provincial de Neuquén, destinado a cubrir 11 vacantes correspondientes a niveles iniciales en distintas direcciones del organismo. En este caso, podrían participar personas por fuera del estado.

Las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos y administrativos, que se desempeñarán en las direcciones provinciales: administrativa, contable y financiera; ejecución de obras; planificación; obras viales; y auditoría y fiscalización, con requerimientos de formación que incluyen títulos universitarios, terciarios y secundarios, según el cargo.

Las inscripciones, que fueron a partir del 19 de enero y hasta el 23 del mismo mes, se realizarán a través de este formulario.