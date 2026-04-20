Pánico en un circo de Rusia por un tigre que saltó sobre el público en pleno show

Un video registra la secuencia desde la caída de la red de protección hasta el control del animal por los entrenadores.

El hecho tuvo lugar en el circo de la dinastía Dovgaluk, en Rusia.

Un tigre saltó sobre los espectadores en pleno show y provocó momentos de pánico en un circo de la región de Rostov del Don, en Rusia . El episodio ocurrió cuando el animal logró salir de la zona de la pista y alcanzó las gradas tras la caída de una red de protección.

El hecho tuvo lugar en el circo de la dinastía Dovgaluk , donde el animal cruzó el límite de seguridad mientras se encontraba con otros dos ejemplares y dos entrenadores en medio de un espectáculo.

Según información oficial, no se registraron heridos de gravedad , pese a los minutos de extrema tensión que se vivieron en el lugar y que quedaron reflejados en distintos videos que se difundieron en redes sociales.

El animal fue reducido mediante su collar y posteriormente devuelto a su jaula, mientras se completaba la evacuación del lugar.

El Comité de Investigación de la Federación Rusa para la región de Rostov confirmó la apertura de una causa penal vinculada al incidente. La investigación apunta a determinar responsabilidades en relación con las condiciones de seguridad del espectáculo.

Cómo llegó el tigre hasta el público en el circo

El hecho se desencadenó cuando una red de protección instalada sobre la pista se desplomó de forma repentina. De acuerdo con las imágenes registradas durante la función, la caída del sistema generó la reacción de los animales que se encontraban en escena.

En ese contexto, los tigres comenzaron a enfrentarse entre sí dentro del espacio delimitado y uno de ellos logró superar la valla que separaba la pista del público. Una vez fuera, cayó directamente sobre la zona de asientos, mientras el público comenzaba a gritar desesperado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MyLordBebo/status/2045889385086796070%20&partner=&hide_thread=false Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don



Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment



Crazy... https://t.co/fDUvYyTSZp pic.twitter.com/fugzP1fGop — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026

El animal permaneció durante unos instantes en el auditorio, donde intentó resguardarse detrás de las butacas. Durante ese lapso, parte del público inició una salida desordenada del recinto.

Cómo capturaron al tigre

Ante la irrupción del tigre, los entrenadores intervinieron de manera inmediata para evitar un contacto directo con el resto de las personas. Según los registros del momento, se escucharon indicaciones dirigidas al público: "¡No tengan miedo, siéntense!".

Mientras tanto, las familias protegían a los menores, se replegaban dentro del espacio disponible en las gradas e intentaban permanecer lo más quietos posibles.

Tigre Rusia 3 Los animales se encontraban en medio de un show en el circo de Rostov del Don, en Rusia.

El procedimiento de evacuación se desarrolló de manera simultánea al intento de control del animal, informaron medios locales.

El tigre fue finalmente inmovilizado mediante su collar y retirado del auditorio. Posteriormente, fue trasladado nuevamente a su jaula sin que se registraran ataques a personas.

Autoridades de Rusia iniciaron una investigación penal

Las autoridades rusas informaron que la causa fue iniciada bajo el artículo 238 del Código Penal, que contempla la prestación de servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad. El proceso incluye la toma de declaraciones a responsables del circo y testigos del hecho.

"En función de los resultados de la investigación, se ha abierto una causa penal en virtud del artículo 238 del Código Penal ruso (prestación de servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad)", reza el texto oficial difundido por el organismo y replicados por distintos sitios web rusos.