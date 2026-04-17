La nueva ley de Bukele: permitirán condenar a chicos de 12 años a cadena perpetua

Con la nueva normativa, el gobierno de El Salvador busca equiparar el castigo de los menores de edad. Los detalles de la polémica medida.

Una nueva reforma carcelaria atraviesa El Salvador , tras la aprobación de un decreto que permite la cadena perpetua a menores de 12 años de edad. E l presidente Nayib Bukele firmó este jueves la medida, manteniendo así su política de "mano dura" en la guerra que se libra con las pandillas.

Esta medida también significa un cambio legislativo y judicial, que consolida el endurecimiento de la política de seguridad contra las estructuras criminales. La reforma, aprobada previamente en marzo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, elimina los límites de internación para adolescentes.

Hasta esta modificación, la Ley Penal Juvenil salvadoreña establecía un techo de 20 años de prisión p ara menores de 16 años y de 10 años para los niños de entre 12 y 15 años. Con la nueva normativa, el gobierno busca equiparar el castigo de los menores "que pertenecen a organizaciones terroristas".

Con la nueva legislación, aquellos que cometan delitos graves como homicidio, femicidio, violación o terrorismo incluida la participación en pandillas- podrán recibir penas de por vida. Según informaron, la medida entrará en vigor a partir del 26 de abril.

Carcel El Salvador Cecot Cecot, la prisión de de máxima seguridad donde Bukele le ofreció a Estados Unidos externalizar parte de su sistema penitenciario.

Cómo se aplicará esta nueva ley que permite la cadena perpetua a menores

La normativa establece a su vez que las condenas deberán ser revisadas de manera obligatoria por la Justicia tras un período prolongado de cumplimiento. Su aprobación fue criticada por la oposición salvadoreña por las posibles violaciones a los derechos humanos que implicaría.

Hasta esta modificación, la Ley Penal Juvenil salvadoreña establecía un techo de 20 años de prisión para menores de 16 años y de 10 años para los niños de entre 12 y 15 años. Con la nueva normativa, el gobierno busca equiparar el castigo de los menores "que pertenecen a organizaciones terroristas".

carcel bukele menores de edad

Las nuevas disposiciones se inscriben en la denominada ‘guerra contra las pandillas’ que Bukele lanzó tras declarar el estado de excepción en marzo de 2022. Desde aquel momento, el Ejecutivo impulsó medidas duras, y el paquete de marzo amplió la reforma constitucional que ya endurecía castigos para homicidas, violadores y 'terroristas'.

Bukele apuntó contra los opositores de esta ley

Su aprobación tuvo lugar el pasado 12 de marzo como parte de una enmienda constitucional que impulsó el presidente Bukele. La misma no generó grandes sobresaltos en la Asamblea Legislativa, ya que está controlada mayoritariamente por el espacio "Nuevas Ideas", partido fundado por el mandatario.

Durante el debate, Bukele apuntó en sus redes sociales contra los opositores de la enmienda y los acusó de ser ser "demasiado indulgentes" con los delitos violentos.

"Ya veremos quién apoya esta enmienda y quién se atreverá a argumentar que la Constitución debería seguir prohibiendo que los asesinos y violadores permanezcan en prisión", escribió Bukele el 17 de marzo en su cuenta personal de X.

Tras la aprobación de la ley, algunas organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)expresaron su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que los niños pudieran ser condenados a cadena perpetua.

Nayib Bukele, en campaña Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en campaña política por la reelección. Pesidencia de El Salvador

"La imposición de cadenas perpetuas y medidas de detención excesivamente prolongadas a niños y adolescentes constituyen una contradicción con las normas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño", escribió UNICEF en un comunicado conjunto con el Comité de los Derechos del Niño, un organismo de control de la ONU.