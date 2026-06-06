Una mujer enfrentó una causa por drogas y una prueba la sentenció

Fue investigada por la División Antinarcóticos de Zapala. No pudo eludir su responsabilidad ante una acusación por comercialización de estupefacientes.

Las divisiones Antinarcóticos de la provincia de Neuquén realizan un trabajo minucioso desde hace varios años y muchos delincuentes ligados a la venta de drogas, más allá de que buscan ocultar su actividad ilícita, terminan por verse acorralados.

En las últimas semanas, se resolvió una vieja causa penal que tenía como protagonista a una mujer de la localidad de Las Lajas, que había logrado encabezar en soledad un dinámico negocio narco, con entregas diarias de ravioles de cocaína a su clientela.

Su aparente impunidad finalizó con el arribo de los sabuesos de la División Antinarcóticos Zapala , que empezaron a realizar un seguimiento disimulado del conjunto de sus movimientos en el barrio Malven Suyai y otros puntos de Las Lajas.

La situación irregular fue informada a la fiscalía y el juzgado federal de Zapala y, sobre finales de 2023, fue allanado su domicilio. El resultado fue contundente: se encontraron envoltorios con cocaína ocultos en la alacena, en un ropero, en un monedero y una cartera. Los efectivos contaron más de 150 ravioles de clorhidrato de cocaína.

La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína. La Policía secuestró una gran cantidad de envoltorios de cocaína.

La situación de la imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no mejoró con el correr de los meses subsiguientes al allanamiento porque surgieron más pruebas incriminantes como el análisis de un teléfono, donde se encontraron contactos con sus ocasionales clientes y las operaciones de venta de drogas.

Acorralada, aceptó su responsabilidad

A la hora de la definición de la causa, la mujer no puso objeciones a la posibilidad de un juicio abreviado y en los últimos días se formalizó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular.

La acusada, identificada como Camila Díaz Vivero, de 26 años, aceptó su responsabilidad penal y también el castigo propuesto: 4 años de prisión efectiva.

Sin embargo, por razones familiares, se tuvo presente un pedido para que la condenada cumpla la pena mediante la modalidad de prisión domiciliaria.

Desde la fiscalía no mostraron su oposición a la solicitud impulsada por la defensa y valoraron que la mujer no cuenta con antecedentes penales y que aceptó su responsabilidad.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

En tanto, se le comunicó que los celulares y una suma de dinero secuestrados serían decomisados.

La acusada tuvo oportunidad de manifestarse y se comprometió a cumplir las pautas establecidas por la justicia federal.

Finalmente, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) confirmó el acuerdo entre las partes y se limitó a advertirle a la condenada que cualquier incumplimiento desembocará en su inmediata detención y traslado a una cárcel federal.

Criterios disímiles

A diferencia del caso de la mujer de Las Lajas, otras causas se resuelven a favor del acusado y reciben condenas de tipo condicional. Este año, por ejemplo, un albañil neuquino de 26 años fue declarado responsable pero se tuvo presente un delito más liviano como tenencia simple de estupefacientes.

Una primera investigación que involucró al hombre con domicilio actual en el barrio Ceferino se inició cuando en un allanamiento realizado en su vivienda anterior, en el Islas Malvinas, fueron hallados más de 150 gramos de cocaína y marihuana distribuidos en distintos envoltorios. El allanamiento fue encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) y se concretó al 27 de agosto de 2021. Durante la inspección, fueron incautadas balanzas y otros destacados elementos de prueba.