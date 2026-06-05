Dañaba vehículos estacionados con un arma blanca: en qué zona actuaba

Un hombre fue detenido tras un violento episodio ocurrido en la vía pública, que fue alertado a la Policía por los vecinos.

Detuvieron a un hombre con un arma blanca por incidentes en la vía pública.

En la mañana de este viernes un hombre protagonizó un incidente de violencia en la vía pública que incluyó daños a varios vehículos estacionados, portación de un arma blanca y resistencia a la autoridad.

Desde la Policía Provincia informaron que el hombre, del que no brindaron mayores detalles, resultó detenido tras el hecho que tuvo lugar alrededor de las 9.10 de esta mañana.

Vecinos alertaron a los efectivos policiales quienes acudieron a las inmediaciones de las calles Antártida Argentina y Gobernador Denis ante la denuncia de que un individuo estaría provocando daños a distintos vehículos utilizando un cuchillo.

Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó emprender la fuga por calle Denis portando un arma blanca y una manopla, siendo rápidamente interceptado.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, incluyendo registros fotográficos y el secuestro de un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, una manopla y otras muestras destinadas a peritajes.

violencia- vía pública- arma blnaca-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

La Fiscalía de Actuaciones Genéricas dispuso la realización de las diligencias de rigor y la notificación del inicio de actuaciones judiciales por los presuntos delitos de daño y atentado y resistencia a la autoridad, supeditado a la verificación de antecedentes y medidas judiciales vigentes.

Trataba de robar un auto en pleno centro neuquino

Actuaban en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Un llamado telefónico puso en alerta a la Policía sobre dos delincuentes que estaban intentando robar vehículos utilizando inhibidores en inmediaciones de Belgrano e Yrigoyen.

A principios de mayo se llevó a cabo un importante procedimiento preventivo por personal de la Brigada Oficina de Investigaciones Zona Noreste que permitió demorar a un hombre y secuestrar un presunto inhibidor de señal, elemento utilizado habitualmente para cometer robos en vehículos estacionados.

Este intento de robo fue sobre calle Yrigoyen, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas en la zona céntrica. En ese momento, el Centro de Operaciones Policiales los puso en aviso sobre dos sospechosos que, según un llamado telefónico, intentaban abrir vehículos utilizando inhibidores de alarmas.

robos- inhibidor- Neuquén Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

De forma inmediata, el personal comenzó un rastrillaje preventivo y logró visualizar a un sujeto con características coincidentes con las aportadas. Además, según informaron, el hombre era conocido por los uniformados dado que contaba con antecedentes vinculados a delitos bajo la modalidad de uso de inhibidores. El delincuente intentó darse a la fuga tras advertir la presencia policial.

Un elemento clave que lo complica

Al ser interceptado, el sospechoso arrojó un objeto entre unos canteros lindantes, aunque posteriormente "fue alcanzado y reducido mediante el uso racional de la fuerza por parte del personal policial".

Se llevó adelante una búsqueda en el sector donde el sujeto había descartado elementos, con la colaboración de motoristas de la Comisaría Primera, y se locró dar con un aparato tipo handy color negro, compatible con dispositivos utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.