Policías en Acción: en plena madrugada demoraron a seis personas

Los efectivos realizaron tres operativos en distintos puntos de la ciudad. Además, recuperaron elementos robados.

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad.

La Policía de la provincia de Neuquén atravesó una madrugada de jueves marcada por una serie de operativos en la capital neuquina que culminaron con resultados positivos, luego de demorar a seis personas y recuperar varios elementos sustraídos.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Segunda de la Zona Este. Las actuaciones se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad entre la 1 y las 5 de la mañana.

Las tareas se iniciaron a raíz de alertas recibidas por el Centro de Operaciones Policiales (COP) y denuncias de vecinos.

seis personas demoradas en neuquen

Un auto sospechoso, cartuchos y tres demorados

El primer operativo tuvo lugar cerca de la una de la madrugada sobre calle Lainez, donde efectivos acudieron tras recibir un alerta por un presunto robo en proceso.

Al llegar, los uniformados observaron un Volkswagen Gol Trend rojo junto a varias personas en actitud sospechosa. Según informaron, uno de los hombres recibía elementos desde el interior del vehículo cuando advirtió la presencia policial.

Al verse descubierto, intentó deshacerse de los objetos y escapar, aunque fue rápidamente interceptado junto a otros dos hombres.

Los tres quedaron demorados y el automóvil fue secuestrado. Más tarde, una requisa autorizada permitió hallar cartuchos de arma de fuego y otros elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

seis personas demoradas en neuquen 3

Los siguieron con las cámaras y los atraparon

Horas después, cerca de las 4:50, la Policía recibió una denuncia sobre un robo que se estaba cometiendo en un comercio ubicado en la esquina de Tronador y Félix San Martín.

Con el apoyo del sistema de monitoreo urbano, los efectivos lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos y ubicarlos cuando aún transportaban parte de los elementos sustraídos.

Los dos hombres fueron demorados en las inmediaciones y los objetos recuperados quedaron secuestrados para ser incorporados a la causa judicial.

El robo es investigado por la Brigada de la Comisaría Segunda. El robo es investigado por la Brigada de la Comisaría Segunda.

Un televisor delató al último sospechoso

El tercer procedimiento ocurrió minutos después de las 5 de la mañana en cercanías de un Centro Médico Oncológico de calle Alcorta.

La intervención comenzó luego de que el COP alertara sobre un posible hecho delictivo en el lugar.

Al arribar, los efectivos localizaron a un hombre vestido con ropa oscura que trasladaba un televisor LED Samsung de 40 pulgadas y una bolsa con distintos elementos.

La sospecha se confirmó cuando el propietario del establecimiento se presentó en el lugar y reconoció inmediatamente los objetos como parte de los bienes sustraídos de su inmueble.

El sospechoso fue demorado y los elementos fueron restituidos a su dueño bajo las directivas de la fiscalía interviniente.

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Investigan la participación de los involucrados

Como resultado de los tres procedimientos, la Policía logró recuperar distintos elementos vinculados a presuntos delitos contra la propiedad y poner a disposición de la Justicia a seis personas.

Ahora será la fiscalía la que determine el grado de participación de cada uno de los demorados en los distintos hechos registrados durante la madrugada.