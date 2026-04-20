Terremoto de 7,5 y alerta de tsunami en Japón: ordenaron evacuación urgente

El sismo se registró en el Pacífico y se lanzó una alerta de evacuación por en zonas costeras.

El gobierno japonés pidió a la población "mantenerse a salvo" y aseguró que se reunirá un comité de emergencia.

Un terremoto de magnitud 7,4 volvió a poner en alerta a Japón y a toda la cuenca del Pacífico. El sismo golpeó este lunes en el noreste con una profundidad de 10 kilómetros y activó una alerta por tsunami , según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La alerta fue emitida para la prefectura de Iwate y partes de Hokkaid. Hasta el momento, un tsunami de 80 centímetros golpeó el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y el nivel del agua sigue subiendo.

También un tsunami de 40 centímetros impactó el puerto de Miyako, e n la prefectura de Iwate. Se esperan tsunamis de hasta 3 metros de altura .

"Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación", alertó la JMA. "No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia", añadió.

Terremoto y tsunami en Japón

El sismo se registró a las 4:53 hora local, en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situada a cientos de kilómetros de distancia.

"Evacúen a lugares más altos y seguros"

A través de una conferencia de prensa, el gobierno japonés pidió a la población "mantenerse a salvo" y aseguró que se reunirá un comité de emergencia en las siguientes horas para evaluar los daños.

La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar. "Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados", expresó an te la prensa.

En Japón se ha producido un #terremoto de magnitud 7.4.

Desde la cadena nacional NHK difundieron imagenes sobre algunos daños visibles inmediatos que se registraron en los alrededores de varios puertos de Iwate en los primeros minutos posteriores al sismo. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la máxima precaución debido al riesgo asociado al posible ingreso de olas de gran altura en la franja costera.

La alerta cubrió Iwate y Aomori, además de la costa pacífica sureste de Hokkaido. Para Miyagi y Fukushima se emitió un aviso similar pero potencialmente más leve.

En diciembre otro sismo de 7,5 causó decenas de heridos,recordó la agencia al contextualizar la situación y subrayar la necesidad de medidas preventivas.

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Japón, el país que registra 1.500 temblores al año

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica al estar en el borde occidental del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más activas del mundo. El país registra alrededor de 1.500 temblores al año, lo que representa cerca del 18 por ciento de los terremotos globales.

La mayoría son de baja intensidad, pero el impacto de cada evento depende de factores como la profundidad del sismo y su cercanía a zonas densamente pobladas.

El antecedente más grave es el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, de magnitud 9, que provocó la muerte de más de 22.000 personas y forzó el desplazamiento de casi medio millón. En Fukushima, unas 160.000 personas huyeron por la contaminación, y alrededor de 26.000 no regresaron por restricciones y temor a la radiación.