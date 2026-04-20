HR Summit Norpatagonia 2026: el encuentro de líderes de Capital Humano en Neuquén

La propuesta de Bizion está orientada a quienes lideran procesos de transformación organizacional en un contexto atravesado por cambios tecnológicos, regulatorios y culturales.

El 23 y 24 de abril se realizará la primera edición del “HR Summit Norpatagonia 2026" en Bizion Escuela de Negocios , para consolidarse como el principal espacio de encuentro para líderes, profesionales y especialistas en gestión del talento en la región. El evento se desarrollará en el “Campus Parque Central”, Independencia 70, Neuquén.

Especialistas y personalidades del ámbito laboral argentino y patagónico estarán presentes en el evento que durante dos jornadas intensivas, reunirá a más de 1000 participantes con el objetivo de intercambiar ideas, compartir experiencias y analizar las principales tendencias que están redefiniendo el mundo del trabajo .

La propuesta de Bizion, la primera Escuela de Negocios de la Patagonia, está orientada a quienes lideran procesos de transformación organizacional en un contexto atravesado por cambios tecnológicos, regulatorios y culturales, con el foco en las empresas y la gestión de talentos.

La agenda del HR Summit Norpatagonia 2026 estará estructurada en torno a tres ejes centrales que atraviesan hoy la gestión de personas:

Innovación y tecnología: el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos

el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos Reforma laboral: nuevos marcos normativos y su incidencia en las organizaciones

nuevos marcos normativos y su incidencia en las organizaciones Desafíos intergeneracionales: liderazgo adaptativo en equipos cada vez más diversos

A lo largo del Summit, se desarrollarán paneles, charlas y espacios de intercambio que abordarán temáticas clave como el impacto de la reforma laboral, la incorporación de inteligencia artificial en la gestión del capital humano, estrategias de compensación y retención de talento, liderazgo femenino en PyMEs, inclusión en la industria de Oil & Gas y nuevas dinámicas de onboarding para Millennials y Generación Z.

El programa contempla exposiciones de referentes del ámbito público y privado, así como especialistas en derecho laboral, innovación, educación y desarrollo organizacional, distribuidos en múltiples salas temáticas que permitirán abordar los desafíos desde distintas perspectivas: estratégica, operativa.

Además de los contenidos, el evento ofrecerá espacios de networking diseñados para fomentar la articulación entre empresas, instituciones y profesionales, fortaleciendo el ecosistema regional de recursos humanos.

El HR Summit Norpatagonia 2026 se presenta como una oportunidad clave para anticiparse a los cambios, actualizar herramientas de gestión y potenciar el desarrollo del capital humano en la Norpatagonia.

Agenda: 23 y 24 de abril

23 y 24 de abril Lugar: Campus Parque Central, Independencia 70 (Neuquén)

Campus Parque Central, Independencia 70 (Neuquén) Inscripción: https://HRSUMMITNORPATAGONIA.eventbrite.com.ar/?aff=LMN