Casa propia: 10 preguntas sobre los créditos para construir en Neuquén con un sueldo de 1,3 millones de pesos

El programa Neuquén Habita apunta a trabajadores y jóvenes que tienen los ingresos suficientes para pedir un préstamo bancarios. Las respuestas a las dudas más frecuentes.

El programa Neuquén Habita busca ofrecer una solución al déficit habitacional creciente en la provincia. Con financiamiento del Estado provincial, ofrece créditos no bancarios para construir, ampliar o refaccionar la casa propia a aquellas personas o familias que no tienen los ingresos suficientes para pedir préstamos a los bancos.

A un mes de su lanzamiento oficial, el plan ya cuenta con 2400 preinscriptos, que se interesaron por las bajas tasas de interés y por los requisitos de ingresos mínimos, menores a los que piden los bancos. Con un sueldo de 1,3 millones de pesos, los neuquinos pueden obtener 75 millones para construir su casa.

Hoy, la cuota mensual se calcula en unos 400 mil pesos, muy por debajo del precio promedio de un alquiler.

Tras la visita de la ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén, Tanya Bertoldi, a los estudios de LMNeuquén en vivo, este medio realizó un repaso de las dudas más frecuentes y sus respuestas, con el objetivo de que más neuquinos cuenten con la información necesaria para aplicar.

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1. ¿Qué es el programa Neuquén Habita y a quién está dirigido?

Es un sistema de créditos hipotecarios no bancarios financiado por la provincia con excedentes de Vaca Muerta. Está diseñado para trabajadores registrados y jóvenes profesionales que ya poseen un terreno pero no cuentan con el capital para construir, o para familias que necesitan ampliar su vivienda actual.

2. Si soy monotributista, ¿puedo acceder al beneficio?

Sí. A diferencia de los créditos bancarios tradicionales, Neuquén Habita permite la inscripción de monotributistas, siempre que cumplan con los montos mínimos de ingresos requeridos para cada línea

.3. ¿Puedo usar el dinero para comprar una casa o departamento ya terminado?

No. El programa está destinado exclusivamente a la construcción, refacción o ampliación. El objetivo es dinamizar la economía local, fomentando la compra de materiales en corralones regionales y la contratación de mano de obra local, evitando así la especulación inmobiliaria.

4. ¿Cuánto dinero prestan y para qué alcanza? Existen dos líneas:

Refacción y ampliación: De 30 a 75 millones de pesos.

De 30 a 75 millones de pesos. Construcción de cero: De 75 a 150 millones de pesos.



El monto máximo permite construir una vivienda de hasta 90 metros cuadrados con dos dormitorios y dos baños.

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5. ¿Qué ingresos mínimos necesito demostrar?

Los requisitos varían según el monto solicitado:

Para el mínimo de construcción (75 millones de pesos) , se requiere un ingreso mensual de 1,3 millones de pesos .

, se requiere un ingreso mensual de . Para el máximo de construcción (150 millones de pesos) , el ingreso mensual debe ser de 2,6 millones de pesos .

, el ingreso mensual debe ser de . Para el mínimo de refacción (30 millones de pesos), se requieren 950 mil pesos.



El crédito puede ser para personas solas o familias, y se pueden sumar ingresos familiares con la pareja para alcanzar estas cifras.

6. ¿Es necesario tener ahorros previos para que me den el crédito?

No. La provincia financia el 100% de la obra, a diferencia de los bancos que suelen exigir un 20% de ahorro previo para cubrir lo que el crédito no alcanza a financiar.

7. ¿Cuál es el plazo de pago y qué tasa de interés se aplica?

Los créditos se otorgan a 20 años. La tasa es UVI más el 2%, una opción que se presenta como más accesible que las tasas vigentes en bancos nacionales o privados.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (6) Sebastián Fariña Petersen

8. ¿Tengo que pagar la cuota mientras estoy construyendo la casa?

No. El programa ofrece un año de gracia para quienes construyen desde cero. La idea es que empieces a pagar la cuota recién cuando te mudes y dejes de pagar alquiler, evitando que ambos gastos se superpongan.

9. ¿Qué requisitos debe cumplir mi terreno?

Debés poseer un terreno a tu nombre con escritura. Sin embargo, si tenés el terreno pago y con mensura pero aún no tenés la escritura, existe una línea de crédito específica para tramitarla; una vez que el pedido ingresa al Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), ya podés inscribirte al plan de vivienda. Además, debés tener al menos cinco años de residencia en la provincia.

Tanya Bertoldi (1) Claudio Espinoza

10. ¿Qué tipo de construcción puedo realizar?

Se permiten métodos de construcción tradicional y sistemas en seco (como el steel frame), que pueden reducir el tiempo de obra a 5 o 6 meses. El único requisito es que sea una construcción definitiva sobre la parcela y que esté habilitada por el código de edificación del municipio correspondiente; no se aceptan estructuras móviles como contenedores