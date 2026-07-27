Un estudio afirma que Neuquén está entre las provincias con más transparencia de la Argentina

El CIPPEC la ubicó entre las jurisdicciones del país con mejor puntaje, al analizar la información de las cuentas públicas difundida por el gobierno de Figueroa.

La provincia de Neuquén se ubicó entre las jurisdicciones del país con mejor rendición de cuentas, según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial ( ITPP ), un monitoreo que realiza el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El estudio analiza periódicamente la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información fiscal y financiera que cada jurisdicción pone a disposición de la ciudadanía en sus sitios web oficiales.

Con una calificación de 9,90 puntos sobre 10, la provincia de Córdoba encabezó el ranking, seguida muy de cerca por Entre Ríos (9,75 puntos), Santa Fe (9,70), Tierra del Fuego con 9,55 y Neuquén (9,15) .

Gestión provincial

La provincia gobernada por Rolando Figueroa superó a Mendoza (9,00) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8,80). Más atrás quedaron otras jurisdicciones del país, como las patagónicas Santa Cruz (8,15), Chubut (7,20) y Río Negro (6,00), que se ubicó entre las de peor desempeño, junto a Santiago del Estero (4,55), Corrientes (4,95), Catamarca y Formosa, ambas con una calificación de 6,70.

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) evalúa la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

Lo que dijo Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa destacó los datos publicados por el CIPPEC y señaló que “la transparencia es una política de Estado y una muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Neuquén está cambiando y eso se refleja en los indicadores que, una vez más, ubican a nuestra provincia entre las mejores del país”.

Figueroa indicó que ese reconocimiento también es consecuencia de “decisiones concretas para terminar con los privilegios y fortalecer las instituciones: eliminamos las jubilaciones de privilegio, sancionamos la Ley de Ficha Limpia más estricta de la Argentina, eliminamos gastos innecesarios, echamos a personas que durante años cobraron sin ir a trabajar, pusimos en marcha un proceso de desendeudamiento para ordenar las cuentas públicas y establecimos el narco test para funcionarios”.

Transparencia

“Gobernar con transparencia significa administrar con responsabilidad, rendir cuentas y garantizar que los recursos de los neuquinos vuelvan en más obras, educación, salud y seguridad”, señaló Figueroa.

El estudio del CIPPEC se realiza desde el 2013, con el objetivo de promover la transparencia presupuestaria de las provincias a través del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP).

El ITPP evalúa la disponibilidad oportuna y el fácil acceso a la información sobre el origen, uso y aplicación de los recursos públicos en las provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El relevamiento se estructura sobre dos ejes: por un lado, la disponibilidad y desagregación de los datos fiscales publicados en los sitios web oficiales; por el otro, el nivel de rezago con el que esa información se comunica a la sociedad.