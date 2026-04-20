Neuquén, entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria

Así lo consigna un informe de CIPEC, que evalúa la disponibilidad de la información publicada. El impacto del incremento de la producción en Vaca Muerta y los desafíos para mejorar la calificación.

En un contexto en donde la sostenibilidad fiscal domina la agenda pública, la calidad de la información presupuestaria adquiere un rol cada vez más relevante. En Argentina, donde coexisten distintos niveles de gobierno con responsabilidades compartidas, la transparencia en la rendición de cuentas contribuye a fortalecer las capacidades de planificación, seguimiento y control de las decisiones de gasto y sus fuentes de financiamiento.

En este marco, desde el 2013, CIPPEC promueve la transparencia presupuestaria de las provincias a través del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP). El ITPP evalúa la disponibilidad oportuna y el fácil acceso a la información sobre el origen, uso y aplicación de los recursos públicos en las provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El relevamiento se estructura sobre dos ejes: por un lado, la disponibilidad y desagregación de los datos fiscales publicados en los sitios web oficiales; por el otro, el nivel de rezago con el que dicha información se comunica a la sociedad.

Cómo es el puntaje a las provincias

El ITPP puntúa a cada provincia en una escala de 0 a 10 basándose en cuatro bloques fundamentales: Presupuesto, que analiza la disponibilidad de las leyes anuales, los proyectos para el ejercicio entrante y las prácticas de programación plurianual; Ejecución y rendición de cuentas, centrado en la publicación de informes de gastos y sus clasificaciones; Recursos, que evalúa la transparencia en el financiamiento, ya sea por vías tributarias, financieras o transferencias a municipios; y Divulgación, que mide la comunicación hacia la ciudadanía mediante el Presupuesto Ciudadano y la publicación de la normativa fiscal vigente.

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En los últimos 12 años, la transparencia presupuestaria de las provincias ha mejorado de manera sostenida, alcanzando un promedio cercano a los 8 puntos y evidenciando un proceso de convergencia que redujo la heterogeneidad entre las jurisdicciones.

Qué lugar ocupa Neuquén

En 2024, tras varios años fuera del grupo de mayor desempeño, Neuquén volvió a ubicarse entre las cinco provincias con mayor nivel de transparencia presupuestaria del país. Con un puntaje de 9,15, la provincia se posiciona por encima del promedio nacional (7,8 puntos), exhibiendo una mejora de 0,15 puntos respecto a lo ocurrido en 2023.

Este resultado se explica principalmente por los avances en el bloque de Ejecución y rendición de cuentas, gracias a mejoras en la información publicada sobre los gastos tributarios y el detalle por principales impuestos.

A pesar de su desempeño destacado, persisten algunos desafíos en materia de transparencia presupuestaria para la provincia de Neuquén. Particularmente, se identifican oportunidades de mejora en la publicación y difusión de la normativa fiscal que regula la gestión presupuestaria, y en el nivel de desagregación de la información sobre el gasto en las clasificaciones por ubicación geográfica y por jurisdicción.

La experiencia neuquina y Vaca Muerta

La experiencia en transparencia presupuestaria constituye para Neuquén un activo relevante en un contexto de expansión de los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera. La provincia concentra el 40% de sus ingresos corrientes en el sector hidrocarburífero, el cual experimentará una expansión sostenida en los próximos años.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Argentina será el único país de América Latina con un crecimiento significativo en la producción de gas hacia 2035 —con un aumento estimado del 60%—, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

El inminente incremento en la actividad de Vaca Muerta sitúa a Neuquén frente a una oportunidad histórica y, al mismo tiempo, ante una responsabilidad institucional compleja. En un entorno regional atravesado por las asimetrías, la provincia requiere de estándares de transparencia sólidos para garantizar que la toma de decisiones promueva un desarrollo real en infraestructura, educación y estabilidad para las próximas generaciones.

En un contexto de creciente protagonismo de los recursos hidrocarburíferos, la transparencia presupuestaria deja de ser solo una buena práctica para convertirse en una condición necesaria para el desarrollo.

Neuquén tiene hoy la oportunidad de consolidar este activo institucional y transformarlo en una ventaja comparativa: no solo para mejorar la calidad del gasto y la rendición de cuentas, sino también para atraer inversiones, fortalecer la confianza y garantizar que la renta de los recursos naturales se traduzca en bienestar sostenible. La clave hacia adelante no será solo sostener los avances logrados, sino profundizarlos para acompañar una etapa de expansión que exigirá más y mejor Estado.