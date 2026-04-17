Estados Unidos aplicó una nueva restricción a la visa de latinos: a quiénes afecta y el por qué

La administración de EE.UU amplió la lista de países de América Latina que tendrán limitaciones migratorias. También se impuesieron restricciones a 26 personas.

Estados Unidos anunció este jueves la ampliación de una lista con países de América Latina y el Caribe que tendrán restricciones para acceder a la visa . La medida se enmarca en un un nuevo endurecimiento en su estrategia migratoria y de seguridad regional.

Actualmente la administración de Donald Trump se encuentra junto a Israel en una guerra en Medio Oriente con un brutal ataque a Irán. Es en este sentido que toman tal medida, con la intención de negar la entrega de visado a "las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y properidad de Estados Unidos en nuestra región", explicaron a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado comunicó que, de manera inmediata, se impusieron restricciones de visa a 26 personas en varios países del hemisferio, aunque no detalló los nombres ni las nacionalidades de los afectados.

La medida forma parte de un paquete de acciones que buscan contener lo que Washington considera amenazas directas a su seguridad y prosperidad, especialmente aquellas que involucran la influencia de potencias extranjeras en la región.

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Según el comunicado, esta ampliación no se limita a afectar únicamente a los individuos señalados, sino que también puede extenderse a sus familiares directos, quienes quedarían igualmente inhabilitados para ingresar a Estados Unidos.

La importancia de Estados Unidos de quitar la visa a posibles "enemigos"

La expansión de esta política busca impedir que agentes, empresas o gobiernos alineados con países adversarios puedan realizar actividades que socaven los intereses estadounidenses.

Para el gobierno norteamericano, esta herramienta es crucial para evitar que potencias extranjeras utilicen la región como base de operaciones para debilitar la influencia y estabilidad del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2044831840792379707?s=20&partner=&hide_thread=false The State Department is restricting U.S. visas for individuals from countries in our hemisphere who support our adversaries in undermining America’s interests in our region. Under the newly expanded policy, we have already taken action against 26 individuals in several countries.… — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

Las siguientes, son conductas que, según el gobierno estadounidense, representan una amenaza directa a la seguridad nacional y justifican la adopción de sanciones migratorias. Dentro de las actividades penalizadas por la nueva política se encuentran varias acciones específicas:

Permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en el hemisferio.

Desestabilizar esfuerzos de seguridad regional.

Socavar los intereses económicos de Estados Unidos.

Llevar a cabo operaciones de influencia que busquen minar la soberanía y la estabilidad de los países latinoamericanos.

Autorizar o financiar iniciativas que comprometan infraestructuras críticas, especialmente en sectores como las telecomunicaciones.

El caso de la quita del visado a Gustavo Petro, presidente de Colombia

En varias ocasiones el mandatario estadounidense utilizó la prerrogativa de dar o retirar visados. El caso que más llamó la atención fue el del presidente colombiano, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la asamblea general de Naciones Unidas.

Fue así que al mes siguiente, le quitaron su visado y EE.UU anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De igual manera, tiempo después estas sanciones fueron levantadas tras un proceso de normalización bilateral que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca.

petro trump

Otro caso relevante se produjo en febrero, cuando el gobierno estadounidense revocó los visados de tres funcionarios chilenos no identificados.

En aquel caso, los funcionarios habrían autorizado o financiado acciones que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional, una acusación que fue rechazada enérgicamente por el entonces presidente chileno, Gabriel Boric.

En este sentido, el Departamento de Estado norteamericano criticó abiertamente a su gobierno y manifestó que esperaba avanzar en materia de seguridad regional con el nuevo mandatario, José Antonio Kast.