Golpe migratorio de EE.UU.: suspenden visas para 75 países, incluidos Brasil y Uruguay

La medida rige desde el 21 de enero, afecta visas de inmigrante y no alcanza a los permisos de turismo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos , bajo la gestión de Marco Rubio, confirmó una drástica medida que impacta de lleno en el sistema migratorio global. A partir del próximo 21 de enero, se suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Entre las naciones afectadas se encuentran vecinos regionales clave como Brasil, Colombia y Uruguay.

Esta decisión se ampara en una orden ejecutiva que busca endurecer los controles sobre quienes pretenden radicarse legalmente en suelo norteamericano.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo primordial es evitar que los ciudadanos extranjeros se conviertan en una "carga pública". El gobierno busca garantizar que los nuevos residentes tengan solvencia económica para no depender de la asistencia estatal.

La administración Trump argumentó que esta pausa es necesaria para realizar una reevaluación profunda de los mecanismos de selección. El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que se busca proteger la generosidad del pueblo estadounidense. Según el funcionario, el sistema actual permitía el ingreso de individuos que terminaban explotando los beneficios públicos y el bienestar social del país.

Donald Trump Portada

El congelamiento de los trámites no tiene una fecha de finalización establecida. Se mantendrá vigente hasta que las autoridades consulares completen la revisión de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes. Esta incertidumbre generó una ola de preocupación en miles de familias que ya habían iniciado sus expedientes de reunificación o radicación laboral en las embajadas correspondientes.

Qué pasa con las visas de turista

Una de las mayores dudas tras el anuncio fue el impacto sobre los viajeros temporales. Es fundamental aclarar que, por el momento, esta restricción no afecta las visas de turista (B1/B2) ni las de negocios. Los ciudadanos de los países listados, incluidos los sudamericanos, podrán seguir tramitando permisos de viaje para visitas cortas o recreativas sin mayores cambios en el esquema actual.

Sin embargo, el gobierno estadounidense advirtió que endurecerá la vigilancia sobre todos los solicitantes. Esto incluye una revisión exhaustiva del historial en redes sociales y de la actividad digital de quienes deseen ingresar al país. Además, se mantendrán los criterios de rechazo automático para aquellas personas que no logren demostrar lazos fuertes con sus países de origen o recursos suficientes para su estadía.

visa portada 2024.jpeg

El impacto regional en Sudamérica

La inclusión de Brasil, Colombia y Uruguay en la lista de los 75 países sorprendió a los analistas internacionales. Tradicionalmente, estas naciones mantuvieron relaciones diplomáticas estables con Washington. No obstante, el nuevo enfoque de la Casa Blanca prioriza los índices de uso de servicios públicos por parte de las comunidades migrantes ya establecidas en Estados Unidos para definir estas suspensiones.

Para los especialistas en derecho migratorio, esta medida representa un cambio de paradigma en la política exterior de la gestión actual. Se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles sobre posibles excepciones para casos de interés nacional o emergencias humanitarias. Mientras tanto, los turnos ya asignados para visas de inmigrante después del 21 de enero quedarían cancelados de forma automática.