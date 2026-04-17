Una novedosa propuesta turística para que la nieve no ponga freno a las aventuras en Caviahue

Un emprendedor turístico ofrecerá paseos en vehículos que permiten llegar a donde otros no pueden. Además, cuenta con una hostería con todas las comodidades.

A veces los proyectos nacen de una idea muy simple. O de un viaje. En el caso de Cristian Laurin todo empezó con una decisión: buscar algo distinto. “No quería ir a los centros de esquí tradicionales. Quería otra cosa, algo más libre”, recuerda.

Así llegó a Caviahue y Copahue en el invierno de 2024. Lo que encontró fue mucho más que un destino. “Cuando llegamos y recorrimos la zona, las termas, el volcán Copahue … dije ‘esto tiene un potencial enorme’. Ahí empezó todo”, cuenta.

Laurin, quien se desempeña en la industria petrolera en Neuquén capital, decidió emprender esta aventura junto a su socio Daniel Valdebenito, a quien conoció en el ámbito laboral. Lo que comenzó con la compra de una moto de nieve pronto se transformó en un proyecto más ambicioso: primero fueron ocho unidades, y luego llegaron inversiones clave como un pisanieve y la adquisición de la recientemente habilitada hostería.

Una experiencia turística

“Fuimos creciendo de a poco. Arrancamos con las motos para movernos nosotros y después entendimos que esto podía ser una experiencia turística. Que había mucho por hacer”, explica.

Ese crecimiento tuvo un hito concreto con la habilitación del establecimiento “Copahue Expeditions”, una hostería de tres estrellas, con capacidad para 12 plazas distribuidas en cuatro unidades, ubicada en Caviahue e inscripta en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos.

La hostería —construida en madera de ciprés, habitaciones con hidromasaje y espacios pensados para el descanso— es, sin embargo, solo el primer paso. “Esto es una parte del proyecto. Yo siento que es el comienzo de algo mucho más grande”, afirma.

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Los pisanieves

La apuesta va más allá del alojamiento. Laurin ya inició los trámites para habilitar formalmente excursiones con motos de nieve y pisanieve, siempre en articulación con guías habilitados. “Queremos hacer todo como corresponde, en cooperación con quienes ya están trabajando. La idea es sumar, no competir”, remarca.

Esa mirada también se traduce en su compromiso con el destino. Durante el invierno pasado, incluso antes de concretar la buscada habilitación, colaboró con el Ente Provincial de Termas en el traslado de personal.

“El pisanieve lo usamos para llevar gente desde la punta de nieve hasta Copahue, cuando la ruta estaba cortada. Hacíamos los relevos una vez por semana. Fue una forma de estar, de acompañar”, relata.

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Pero más allá de la infraestructura, hay una idea que atraviesa todo el proyecto: generar experiencias completas. “Queremos que el turista no venga solo a esquiar. Que tenga otras alternativas: salir en moto de nieve, ir a las termas, comer en la nieve, disfrutar en familia”, explica.

Esa mirada está enfocada, especialmente, en quienes no encuentran su lugar en el esquí tradicional. “Hay muchas familias donde no todos esquían. Y ahí es donde queremos estar nosotros. Que todos puedan disfrutar de la nieve, no solo el que esquía”, señala.

En ese camino, Laurin proyecta incluso la creación de un parque de nieve propio. “Mi sueño es tener un parque para la familia, para los chicos. Con donas, juegos, actividades. Que cualquiera pueda venir y pasarla bien”, dice.

La motivación, asegura, es profunda y personal. “Después de la pandemia me replanteé muchas cosas. Prefiero intentar, aunque no funcione, antes de pensar qué hubiera pasado. Esto lo hago para disfrutar, pero también para que otros disfruten”, confiesa.

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Y en ese deseo aparece también una convicción colectiva: el crecimiento de Caviahue y Copahue como destino. “Si crece el turismo, crecemos todos. El que alquila, el que vende, el que tiene un kiosco. Por eso hay que apostar, hay que empujar”.

Más Información: Lodge Copahue Expeditions

Teléfono: 0299 419-8632