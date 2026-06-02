El parque de nieve que se prepara para la apertura de esta temporada invernal

Especial para las familias, ubicado sobre la ruta provincial 43 a pocos kilómetros de Andacollo, es una alternativa para disfrutar de actividades invernales y experiencias en la nieve.

El parque recreativo de invierno El Llano se proyecta nuevamente como uno de los espacios elegidos para disfrutar de la próxima temporada de nieve . Ubicado en el corazón del Alto Neuquén, rodeado por paisajes de montaña y escenarios naturales característicos del norte provincial, a pocos kilómetros de Andacollo, sobre la ruta provincial 43, el parque ofrece propuestas recreativas pensadas para visitantes de distintas edades, con actividades vinculadas al disfrute de la nieve, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza durante el invierno.

El año pasado se incorporó infraestructura y servicios para mejorar la experiencia de quienes llegan al lugar. Entre las mejoras se destacó la instalación de un domo geodésico como espacio de resguardo y encuentro, además de servicios de conectividad, sanitarios, atención de primeros auxilios y cobertura para visitantes.

El parque cuenta además con alternativas recreativas vinculadas a la nieve, como alquiler de culipatines y propuestas de iniciación en esquí y snowboard, generando opciones accesibles para quienes buscan acercarse por primera vez a los deportes invernales.

Qué actividades se pueden hacer

Para la temporada se proyecta una agenda de actividades orientada especialmente al disfrute familiar y al contacto con el entorno natural. Entre las propuestas previstas se encuentran caminatas con raquetas, salidas de trekking sobre nieve, concursos de trineos y de muñecos de nieve, además de otras actividades recreativas que se irán incorporando a medida que avance la organización del calendario invernal.

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Desde la localidad también trabajan en la realización de un evento de apertura de temporada y en la articulación de acciones junto al área de Deportes para ofrecer alternativas durante todo el invierno, promoviendo el uso recreativo del espacio y la participación de residentes y visitantes.

Cuenta con una infraestructura que incluye baños químicos, un domo acondicionado como refugio para los visitantes y espacios destinados a emprendedores y prestadores locales. Lugar destinado para la comercialización de productos regionales y servicios gastronómicos, como chocolate caliente y elaboraciones artesanales, fortaleciendo además las oportunidades para la economía local.

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El Llano se encuentra en una de las zonas con importante acumulación de nieve en el norte neuquino, permite combinar jornadas recreativas con los servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento disponibles en Andacollo y localidades cercanas.