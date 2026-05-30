Cristopher y un cambio de vida: dejó Buenos Aires para ser guía en Caviahue

Llegó a la localidad turística neuquina buscando un cambio de vida y terminó encontrando un destino que lo transformó por completo.

Entre montañas nevadas, atardeceres inolvidables y el silencio de la cordillera, Cristopher Elizeche encontró en Caviahue mucho más que un destino turístico: halló una nueva forma de vida, el trabajo de guía. Llegó después de la pandemia, dejando atrás Buenos Aires y trabajos alejados del turismo , sin imaginar que aquel paisaje terminaría cambiándole el rumbo.

“Fue una apuesta total”, resumió. Hace tres años comenzó a trabajar en un hostel y desde entonces decidió construir su camino como guía en el Área Natural Protegida Copahue. El cambio implicó empezar de cero, asumir incertidumbres y enfrentar los temores de abandonar la comodidad de una vida conocida. “Claro que hubo momentos en los que pensé en volver. Cuando uno apuesta todo, los miedos siempre aparecen” , reconoció.

El mágico encanto de Caviahue

Pero la fuerza del territorio terminó inclinando la balanza. Para Cristopher, Caviahue tiene algo difícil de explicar con palabras: “El lugar te atrapa con sus paisajes, sus amaneceres y atardeceres, la nieve, la historia y, sobre todo, su gente”, afirmó. De todos esos momentos, hay uno que todavía logra emocionarlo como el primer día: el atardecer sobre la cordillera.

A quienes nunca visitaron la zona, les describe el destino como “un lugar para desconectarse del mundo y reencontrarse con uno mismo”. Y asegura que en los últimos años el crecimiento turístico se volvió cada vez más visible con la llegada de más visitantes atraídos por la naturaleza y la tranquilidad del norte neuquino.

Su propuesta como guía busca diferenciarse desde lo humano. Más allá de recorrer senderos o mostrar paisajes, apuesta a generar conexión con cada visitante. “La idea es que puedan vivir una experiencia única, entendiendo el lugar que visitan”, explicó. Según cuenta, lo que más valoran los turistas es la amabilidad y la confianza que logra construir durante cada experiencia.

Caviahue 3

Trabajo entre la paz y el paisaje de Caviahue

Hoy trabaja de manera independiente, aunque destaca la importancia de contar con otros guías de la localidad cuando la actividad lo requiere. Para él, generar empleo local significa crecimiento y oportunidades para quienes eligen quedarse y apostar por la región.

En ese recorrido también destaca el acompañamiento institucional. Los cursos impulsados por la municipalidad fueron herramientas importantes en su formación y crecimiento profesional. “Tener reglas claras significa entender que lo primero es siempre el cuidado y la integridad del turista”, señaló.

Con la mirada puesta en el futuro, Cristopher continúa construyendo su proyecto personal en uno de los paisajes más imponentes de la provincia. Una historia atravesada por el desafío de empezar de nuevo, el valor de animarse al cambio y la convicción de que en Neuquén el turismo sigue siendo una oportunidad para crecer y construir comunidad.