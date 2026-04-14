Sorpresa en Estados Unidos: Javier Mascherano se fue de Inter Miami

El argentino renunció a su cargo este martes. La novedad fue anunciada oficialmente por la franquicia en redes sociales.

Por las estrellas que tiene en su plantel, la salida de Javier Mascherano del Inter Miami es una noticia de impacto para el fútbol internacional. Con Lionel Messi y otras grandes figuras en sus filas, el equipo que milita en la MLS de Estados Unidos venía de lograr la primera Liga el año pasado, pero se quedó afuera de la Concachampions en el inicio de 2026.

El Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup 2025 , ganando su primer título de liga en la historia tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final el 6 de diciembre pasado.

Ese logro fue muy importante para la franquicia, que en el medio de esa temporada también tuvo una buena participación del Mundial de Clubes, jugado en el mismo país.

Sin embargo, entre los malos resultados en el comienzo de este año y algunas desavenencias con la directiva que elige a los refuerzos, Mascherano tomó la decisión de dejar el cargo.

Mascherano-Preocupado

La carrera de Mascherano como DT comenzó en la selección sub 20 de Argentino, con la que no pudo clasificar al Mundial de la categoría en el Sudamericano 2023, quedando afuera en primera ronda.

Sin embargo, como luego Indonesia se bajó de la organización, AFA apareció para albergar el certamen y así la selección se metió en el Mundial por escritorio.

En el medio de esa secuencia, el técnico renunció a su cargo pero tanto Claudio Tapia como Lionel Scaloni lo bancaron en el cargo y le pidieron que siguiera.

Después de ganar los tres partidos de fase de grupos ante Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala, quedó eliminado en octavos de final con Nigeria, que luego perdería en cuartos de final con Corea del Sur.

Posteriormente, Mascherano dirigió a la sub 23 en el camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras una fase de grupos muy complicada en Francia, pudo meterse en cuartos y quedó eliminado por el local.