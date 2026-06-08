Quiénes son los cuatro hermanos que jugarán para selecciones distintas en el Mundial 2026.

Entre los 48 seleccionados que jugarán el Mundial 2026 habrán ocho pares de hermanos. Algunos competirán en el mismo seleccionado, mientras que otros defenderán banderas diferentes e incluso podrían enfrentarse. De hecho, uno de esos choques ya se dio en los amistosos previos a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Guéla Doué marcó uno de los goles de Costa de Marfil en la victoria por 2-1 sobre Francia , selección en la que fue convocado su hermano Désiré para la cita mundialista. La imagen sirvió para recordar una de las curiosidades más llamativas que tendrá el torneo de Estados Unidos, México y Canadá: familias divididas entre distintas selecciones y hermanos que perseguirán el mismo sueño desde veredas opuestas. El caso de los Doué refleja una realidad cada vez más habitual en el fútbol moderno. Nacidos en Francia y con raíces marfileñas, los hermanos tomaron caminos distintos a nivel internacional.

La diferencia quedó expuesta en uno de los últimos amistosos previos al Mundial 2026. Mientras Guéla celebró uno de los goles del triunfo marfileño por 2-1, Désiré observó la derrota desde el banco de Les Bleus. Una postal que resume cómo una misma historia familiar puede desembocar en recorridos completamente distintos dentro del fútbol de selecciones. La lista de hermanos que eligieron representar países diferentes también incluye a Harry y John Souttar. Harry, defensor central del Leicester City, defenderá los colores de Australia, mientras que John, zaguero del Rangers, fue convocado por Escocia.

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Un caso similar es el de Brian Brobbey y Derrick Luckassen. El delantero del Ajax forma parte de la selección de Países Bajos, mientras que su hermano representará a Ghana durante la Copa del Mundo. Si los Doué representan una de las novedades de este Mundial, los hermanos Williams son probablemente el caso más conocido. Nico, extremo del Athletic Club y figura de España, volverá a compartir una Copa del Mundo con Iñaki, delantero del mismo club y referente de Ghana. Ambos fueron convocados para Qatar 2022, aunque nunca llegaron a enfrentarse porque sus selecciones no coincidieron en el camino. Cuatro años después, volverán a estar presentes en una misma cita mundialista.

Los que jugarán para el mismo país

Pero también, la Copa del Mundo contará con hermanos que vestirán los mismos colores. Es el caso de Francia que contará nuevamente con Theo y Lucas Hernández, dos futbolistas acostumbrados a compartir grandes escenarios internacionales. Theo se desempeña como lateral izquierdo del Milan, mientras que Lucas integra la defensa del Paris Saint-Germain.

Países Bajos también tendrá representación doble gracias a los hermanos Timber. Jurriën, defensor del Arsenal, y Quinten, volante del Marsella, forman parte de una de las generaciones más prometedoras del fútbol neerlandés.

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Curazao, por su parte, contará con Leandro y Juninho Bacuna. El primero actúa como mediocampista en el Igdir turco, mientras que su hermano se desempeña como volante ofensivo en el Volendam de la Eredivisie. La nómina la completan los hermanos Duarte, convocados por Cabo Verde y convertidos en otra de las familias que vivirán juntas la experiencia mundialista.