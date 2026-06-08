Sancor Seguros celebra sus 80 años alentando un nuevo sueño mundialista

Con una narrativa épica y emocional, la campaña pone el foco en los valores que unen a la Selección y a la aseguradora —esfuerzo, liderazgo, cercanía y espíritu federal— en un Mundial atravesado por la expectativa de volver a hacer historia.

En el año en que celebra sus 80 años de trayectoria, SANCOR SEGUROS lanza su nueva campaña de comunicación de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026 , renovando su compromiso de acompañar a millones de argentinos en uno de los eventos más movilizantes del mundo.

Como Sponsor Oficial de la Selección Argentina desde hace más de una década, la aseguradora vuelve a sumarse al camino mundialista del equipo campeón del mundo. La campaña se desarrolla bajo el claim institucional por los 80 años de la compañía: “Respuestas siempre. Ayer, hoy y mañana”, un concepto que conecta el legado de SANCOR SEGUROS con los valores que representa el conjunto albiceleste: esfuerzo colectivo, liderazgo, cercanía, resiliencia, compromiso y espíritu federal.

El spot principal busca recuperar aquellas imágenes, emociones y símbolos que forman parte de la identidad futbolera argentina. “Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura, la elegancia y la picardía, la entrega y el baile”, expresa la pieza audiovisual, que construye un homenaje a la pasión, al talento y al sentimiento compartido que atraviesa generaciones.

Seleccion nacional Sancor Seguros (1)

La campaña pone el foco en los jugadores y en la Selección como símbolo de unión nacional, destacando el valor del trabajo en equipo y el orgullo de representar al país. En ese marco, Messi aparece como una figura que sintetiza liderazgo, constancia y capacidad de responder en los momentos decisivos, valores con los que también se identifica la marca.

“Cumplir 80 años acompañando a las personas en cada etapa de sus vidas tiene un significado muy profundo para nosotros. Esta campaña refleja justamente eso: estar presentes cuando más importa, responder siempre y construir vínculos duraderos basados en la confianza. El Mundial es uno de esos momentos que movilizan emocionalmente a todo un país y nos permite conectar desde un lugar muy genuino con nuestros clientes y con millones de argentinos. Además, aliarnos con la Selección tiene un valor muy especial porque compartimos valores que nos representan profundamente: la celeste y blanca, el compromiso, el esfuerzo colectivo y esa idea de ponernos todos juntos la camiseta”, afirmó Gabriela Marchisio, Gerente de Mercado y Clientes de SANCOR SEGUROS.

Embed - Spot Mundial de Fútbol 2026

La iniciativa contará con un importante despliegue en plataformas digitales, redes sociales, web y app, además de piezas audiovisuales para TV y radio. También incluirá activaciones especiales, beneficios, sorteos, contenidos interactivos y acciones orientadas tanto a clientes como al público general durante toda la competencia.

Con esta campaña, SANCOR SEGUROS continúa reafirmando su posicionamiento como una marca cercana, confiable y profundamente conectada con los valores y las emociones de todo el país.