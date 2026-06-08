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Sancor Seguros celebra sus 80 años alentando un nuevo sueño mundialista

Con una narrativa épica y emocional, la campaña pone el foco en los valores que unen a la Selección y a la aseguradora —esfuerzo, liderazgo, cercanía y espíritu federal— en un Mundial atravesado por la expectativa de volver a hacer historia.

SANCOR SEGUROS celebra sus 80 años alentando un nuevo sueño mundialista

SANCOR SEGUROS celebra sus 80 años alentando un nuevo sueño mundialista

En el año en que celebra sus 80 años de trayectoria, SANCOR SEGUROS lanza su nueva campaña de comunicación de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026, renovando su compromiso de acompañar a millones de argentinos en uno de los eventos más movilizantes del mundo.

Como Sponsor Oficial de la Selección Argentina desde hace más de una década, la aseguradora vuelve a sumarse al camino mundialista del equipo campeón del mundo. La campaña se desarrolla bajo el claim institucional por los 80 años de la compañía: “Respuestas siempre. Ayer, hoy y mañana”, un concepto que conecta el legado de SANCOR SEGUROS con los valores que representa el conjunto albiceleste: esfuerzo colectivo, liderazgo, cercanía, resiliencia, compromiso y espíritu federal.

El spot principal busca recuperar aquellas imágenes, emociones y símbolos que forman parte de la identidad futbolera argentina. “Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura, la elegancia y la picardía, la entrega y el baile”, expresa la pieza audiovisual, que construye un homenaje a la pasión, al talento y al sentimiento compartido que atraviesa generaciones.

Seleccion nacional Sancor Seguros (1)

La campaña pone el foco en los jugadores y en la Selección como símbolo de unión nacional, destacando el valor del trabajo en equipo y el orgullo de representar al país. En ese marco, Messi aparece como una figura que sintetiza liderazgo, constancia y capacidad de responder en los momentos decisivos, valores con los que también se identifica la marca.

“Cumplir 80 años acompañando a las personas en cada etapa de sus vidas tiene un significado muy profundo para nosotros. Esta campaña refleja justamente eso: estar presentes cuando más importa, responder siempre y construir vínculos duraderos basados en la confianza. El Mundial es uno de esos momentos que movilizan emocionalmente a todo un país y nos permite conectar desde un lugar muy genuino con nuestros clientes y con millones de argentinos. Además, aliarnos con la Selección tiene un valor muy especial porque compartimos valores que nos representan profundamente: la celeste y blanca, el compromiso, el esfuerzo colectivo y esa idea de ponernos todos juntos la camiseta”, afirmó Gabriela Marchisio, Gerente de Mercado y Clientes de SANCOR SEGUROS.

Embed - Spot Mundial de Fútbol 2026

La iniciativa contará con un importante despliegue en plataformas digitales, redes sociales, web y app, además de piezas audiovisuales para TV y radio. También incluirá activaciones especiales, beneficios, sorteos, contenidos interactivos y acciones orientadas tanto a clientes como al público general durante toda la competencia.

Con esta campaña, SANCOR SEGUROS continúa reafirmando su posicionamiento como una marca cercana, confiable y profundamente conectada con los valores y las emociones de todo el país.

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