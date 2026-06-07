"Lagrimita" volvió a quedar demorado en Centenario por atacar a un hombre con un hierro

Un hombre en situación de calle terminó con una herida en la cabeza luego de ser agredido en una vereda. El acusado quedó a disposición de la Justicia.

Un nuevo episodio de violencia volvió a tener como protagonista al conocido delincuente de Centenario , apodado “Lagrimita”. Esta vez, fue demorado luego de atacar con un hierro a un hombre en plena calle, en un sector muy transitado de la ciudad.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 15:30, en la zona de Honduras y Nicaragua, sobre una de las veredas de la sucursal de la Cooperativa Obrera. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 52, luego de recibir el aviso por una agresión ocurrida minutos antes.

Al arribar al lugar, los policías se encontraron con un hombre herido en la cabeza. Según la información conocida, la víctima se encuentra en situación de calle y habría sido golpeada con un hierro por “Lagrimita” , un hombre de 38 años señalado como uno de los delincuentes con mayor prontuario en Centenario.

La agresión se produjo en un punto de constante circulación de vecinos, por tratarse de una zona comercial y cercana a una sucursal de la Cooperativa Obrera. En ese contexto, el ataque generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector y motivó la rápida intervención policial.

lagrimita centenario El conocido delincuente "Lagrimita". (Foto de archivo). Gentileza Policía del Neuquén

La víctima tenía un corte en el cuero cabelludo, por lo que se pidió asistencia médica. Personal del Hospital Natalio Burd llegó al lugar en una ambulancia a cargo del doctor Bisio y realizó las primeras curaciones. Luego, el hombre fue trasladado al centro de salud para recibir una atención más completa.

Sin embargo, una vez en el hospital, la víctima se negó a ser atendida nuevamente y decidió retirarse del lugar por sus propios medios. Hasta el momento, no se informaron nuevas complicaciones vinculadas a la lesión.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía

Mientras el hombre herido era asistido, “Lagrimita” fue demorado por la Policía y trasladado a la sede de la Comisaría 52. Allí quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

La fiscal González deberá definir ahora los próximos pasos y determinar si el hombre recupera la libertad o si se adopta alguna otra medida en el marco de la causa.

El hecho se suma a otros episodios que ya habían puesto el nombre de “Lagrimita” en el centro de distintas intervenciones policiales en Centenario.

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Un histórico de conflictos con la ley

Jorge Chirino, conocido en la ciudad por su apodo "Lagrimita", es un hombre con un largo historial delictivo. A lo largo de los años, ha sido detenido en repetidas ocasiones por robo y otros delitos, siempre vinculado a comportamientos agresivos y a situaciones conflictivas en las que suele involucrarse.

Su tendencia a desobedecer a la autoridad y a generar disturbios en espacios públicos ha hecho que sea una figura conocida entre los efectivos policiales.

En enero de este año, luego de recuperar la libertad por apuñalar a un adolescente por la espalda en Centenario, “Lagrimita” atacó a un repartidor para robarle la moto. Fue demorado nuevamente, pero esta vez desde la Justicia le pidieron que se interne en un centro de rehabilitación de manera voluntaria.