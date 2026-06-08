Los primeros nombres que le propusieron a Arruabarrena para el mercado de pases de Boca

El Xeneize llegó a un acuerdo de palabra con el entrenador y ya empiezan a planificar el armado del plantel para el segundo semestre.

En Boca ya se dio el arreglo de palabra con Rodolfo Arruabarrena , quien asumiría en breve como el nuevo director técnico. Se trata de un hombre profundamente identificado con la historia del club tanto por su etapa como jugador como por su ciclo como entrenador. Y ahora, pensando en el siguiente paso, ya comenzaron a sonar algunos nombres para poder sumarse al Xeneize en este mercado de pases.

El Vasco, que dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, firmaría contrato hasta fines de 2027. Con él como técnico, Boca ganó dos títulos pero no le fue bien en los clásicos, un punto clave que buscará mejorar en esta nueva oportunidad. Este lunes, el periodista Augusto César informó que "buscará armar el circuito de juego del equipo con Leandro Paredes y Tomás Aranda".

Boca intentaría incorporar otra vez al delantero colombiano Sebastián Villa, figura del gran presente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Ante la consulta de Esteban Edul, sobre si a Boca le gustaría sumar al paraguayo Alex Arce y jugar con doble 9, para sumarlo a Villa, con el que se conoce mucho de Independiente Rivadavia, César comentó: "Creo se intentará traer a un nombre más fuerte, aunque para eso Boca deberá ganar la Copa Sudamericana y clasificarse para la Libertadores del año próximo".

image

"El club buscará a un nuevo centrodelantero, ya que en este mercado de pases se iría Milton Giménez o bien Miguel Merentiel y hay que reemplazarlo al que se vaya", comentó el cronista. Además, "a Boca le interesa Álvaro Montero, el arquero colombiano de Vélez, pero hay que ver el tema del cupo de extranjeros". Y agregó: "Falta resolver qué se hará con Marcelo Saracchi, que vuelve del Celtic. Y seguro Boca traerá a un lateral derecho y a un primer marcador central. Hay que ver bien las salidas y las llegadas que tendrá el plantel".

Arruabarrena tendrá su segundo ciclo en Boca

"Arruabarrena será el próximo entrenador de Boca", aseguró el periodista Emiliano Raddi en la edición del domingo por la noche de SportsCenter. El cronista le reveló en ESPN que el Vasco Arruabarrena dio el ok, aunque faltan algunos días para poder cerrar el acuerdo cuando el DT llegue al país.

El entrenador tenía ofertas para continuar su carrera en el exterior, aunque el llamado de Riquelme cambia su planificación. "Arruabarrena escuchaba dos intereses de Brasil, también lo contactaron de Qatar y su idea era no volver al fútbol argentino, pero el propio Vasco siempre dice que Boca le mueve el piso: Boca es Boca", había anticipado Raddi a fines de la semana pasada.

image

Por su parte, Diego Monroig se sumó a la información que aportó su colega. "Estaba decidido, Román puso los ojos en él y, cuando se acercó la intención, terminaron coincidiendo. A partir de ahí, el resto de los días fueron todos positivos. Se encontró con un Vasco al que lo sedujo la propuesta. Ahora falta lo más grueso: el contrato. Para eso tiene que estar en Buenos Aires".

Anteriormente Augusto César contó que Arruabarrena reúne varias condiciones que suelen valorarse dentro del club. “Cumple con muchas cuestiones en el mundo Boca: lo conoce, es respetado y querido por la gente. Fue bicampeón”, señaló. Sin embargo, también recordó algunos de los cuestionamientos que recibió durante su ciclo como entrenador. “Fue criticado por las llaves con River. No le fue bien en los clásicos en general”, agregó el periodista, en referencia a uno de los aspectos que suelen mencionarse al analizar su paso por el club.

El cuerpo técnico estará integrado por colaboradores que lo acompañaron tanto en su etapa anterior en Boca, como en sus experiencias en el exterior: Diego Markic, como ayudante de campo, y Gustavo Roberti, en la preparación física. Ambos integraron el cuerpo técnico del Vasco durante su primer ciclo en Boca (2014-2016), período en el que el equipo ganó el torneo local y la Copa Argentina 2015. Faltaría definir si el actual entrenador de la Novena de Boca, Mauro Navas, se suma al cuerpo técnico, ya que conformó el mismo en el anterior paso de Arruabarrena por el club.