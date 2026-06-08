Aclaró los tantos: Paredes fue contundente sobre los rumores de su salida de Boca para ir a Inter Miami

El mediocampista enfrentó los rumores sobre una supuesta salida del xeneize para ser compañero de Messi en Estados Unidos. Qué dijo.

Luego de los rumores que lo involucraron, el propio jugador que actualmente se encuentra en la concentración de la Selección argentina convocado por Lionel Scaloni para defender el título obtenido en Qatar 2022, se refirió a los rumores con contundencia.

"No hablé con nadie, ni Leo tampoco me escribió", soltó el jugador en su relato durante una entrevista con el ciclo Lo del Pollo. Por otra parte, el jugador sumó: “Cuando se habló en su momento de que Rodrigo (De Paul) podía ir, hablamos los tres y él tenía claro que yo quería volver al club, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco en Boca antes de irme. Estoy feliz, estoy donde quiero estar y eso es lo importante. Estas cosas salen porque cuando pierde Boca o estoy peleado con Román (Riquelme) o me quiero ir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroxeneizex/status/2063786072706793777&partner=&hide_thread=false Leandro #Paredes tira por tierra cualquier tipo de rumor de salida de #Boca a Inter Miami o cualquier otro club:



"Estoy en el lugar donde quiero estar".



'Lo del Pollo' pic.twitter.com/U0fiQiqPIK — Mauro Xeneize (@mauroxeneizex) June 8, 2026

"Estoy feliz. Ojalá los resultados nos acompañen, pero el resto, feliz. Encontré lo que necesitaba: volver a mi club, el club que amo, la gente que todos los días me da un cariño espectacular, compañeros que me han demostrado mucho respeto. La verdad es que estoy feliz", sumó y agregó: "Pagué un precio alto. Sabía dónde venía, era consciente. Lo hablé con mi familia y mis amigos, sabía lo que podía generar mi vuelta, pero es parte de esto".

Con la misma naturalidad, Paredes también reflexionó sobre el lugar que ocupa en la consideración popular. Por edad, recorrido en Europa e influencia dentro del plantel, se sabe referente. Pero para ídolo, dice, todavía falta. "No volví para estar en una bandera en la tribuna. Ojalá… pero quiero ganar cosas importantes. Tengo mucho por delante para ponerme en ese altar", cerró

Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Yo me quería quedar"

Claudio Úbeda dejó de ser entrenador de Boca, tras el fracaso del equipo en la Copa Libertadores. La dirigencia decidió no renovar el contrato y buscar otro DT para encarar el segundo semestre del 2026. El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo rompió el silencio y reveló que su intención era continuar.

Más allá de que en materia futbolística el equipo llegó a tener buenos momentos bajo el mando del Sifón, falló en los partidos importantes, lo que terminó sellando su salida.

Las declaraciones de Úbeda, tras su salida de Boca

En diálogo con Radio La Red, Úbeda rompió el silencio tras su salida del club, y dejó varios títulos importantes, sobre todo con respecto a su relación con la dirigencia y cómo fue la reunión final en la que le comunicaron su desvinculación.

"Queríamos seguir, los resultados finales taparon lo bueno que pasó durante el año", reveló sobre la intención de su cuerpo técnico, y amplió: "Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en un mundo #Boca que es resultado, que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2062661728165597463&partner=&hide_thread=false CLAUDIO ÚBEDA, ex DT de #Boca en @radiolared:



"Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en un mundo #Boca que es resultado, que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así.… pic.twitter.com/KZaoNOm4wv — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 4, 2026

Con respecto a su salida, comentó su reunión final con el director deportivo, Marcelo Delgado: "El Chelo me dijo que quería reunirse conmigo para decirme las cosas cara a cara, me dio los argumentos por los cuales entendía que nosotros no íbamos a seguir. Reconozco un agradecimiento a nosotros por el proceso que vivimos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2062673798894162226&partner=&hide_thread=false CLAUDIO ÚBEDA contó como MARCELO DELGADO le comunicó que NO SEGUÍA en el cargo de entrenador pic.twitter.com/qNuWdlCoT3 — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) June 4, 2026

Y también declaró sobre su relación con el presidente, Juan Román Riquelme: "Con Riquelme hablábamos, no mucho, lo suficiente del equipo. Hablamos de lo que él veía, lo que yo veía. Nunca me impuso que tenía que jugar uno o el otro. La decisión siempre fue de Miguel y después mía hasta el último partido. Tengo plena y absoluta tranquilidad que las decisiones las tomaba yo".

Por último, dio su versión sobre uno de los momentos polémicos en el banco del Xeneize, que fue el cambio de Zeballos contra Racing, en la semifinal del Clausura: "El cambio de Zeballos percibía que estaba muy cansado y que necesitaba un recambio, porque se lo veía, necesitábamos a alguien fresco en ese momento".