Lo quiere Boca: el precio que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa.

Días atrás, en Boca admitieron que existe un interés por volver a contratar a Sebastián Villa . Inclusive, entre el Xeneize y el jugador colombiano ya existen contactos. Y es en ese contexto que Independiente Rivadavia le puso precio a su figura.

El delantero colombiano hace tiempo que busca pegar el salto a otro equipo y no ha podido lograrlo. Incluso estuvo coqueteando con River en el mercado de verano y estuvo en la conversación para ser convocado por Colombia de cara a la Copa del Mundo, hecho que finalmente no ocurrió. Villa ya conoce bien el mundo Boca, ya que llegó desde Deportes Tolima en 2018 y defendió la Azul y Oro hasta 2021, cuando fue condenado en una causa por abuso sexual y el club lo separó del plantel.

Ahí empezó un tira y afloje porque el colombiano se fue a entrenar a España sin permiso del club y rescindió unilateralmente su vínculo. Luego emigró al fútbol búlgaro para defender al Beroe Stara Zagora por seis meses. Independiente Rivadavia confió en el futbolista y lo trajo de vuelta a Sudamérica, convirtiéndolo en figura en el fútbol argentino y elemento decisivo para la obtención de la Copa Argentina 2025, primer título oficial del club.

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Según informó Augusto César en ESPN, la Lepra mendocina no aceptaría menos de 10 millones de dólares, el valor de su cláusula de rescisión, para dejarlo salir. Villa ya había anunciado su salida -fallida- en noviembre, aunque finalmente continuó en Mendoza. Si el interés de Boca es genuino, ya conocen el número que aceptará Independiente Rivadavia. Mientras tanto, los mendocinos aprovechan el parate y se preparan para jugar los octavos de Libertadores en su primera participación en su historia.

Edinson Cavani tomó una decisión contundente sobre su futuro en Boca

Hasta el momento, el proceso de Edinson Cavani en Boca ha sido complejo para él. Ya no se trata de una falta de rendimiento deportivo que para los goleadores queda marcado dependiendo si la pelota entra o no en el arco rival, sino que el uruguayo ni si quiera puede sumar minutos por la molestia lumbar que lo aqueja y no le permite jugar con la "10" del elenco de La Ribera, que también está necesitado de delantero por la falta de resultados.

Intentó con dos bloqueos en la zona para sobrepasar el dolor y volver a la cancha pero no consiguió le resultado esperado que lo saque del palco de La Bombonera y lo deposite adentro del campo de juego para poder revertir una etapa dura en el club en la que nunca pudo hacer pie. En las últimas horas, desgastado por el dolor que le genera esta situación y aparece incluso cuando camina, el Matador tomó una decisión contundente para su carrera deportiva.

Cavani Boca Preocupado Portada

Luego de analizar la situación e intentarlo por otros métodos, no le quedó otra salida para continuar con su carrera: Edinson decidió someterse a una operación. Se trataría de una limpieza a través de microcirugía en uno de los discos de la columna, que se llevaría a cabo en los próximos días.

Con esta intervención el jugador buscará volver estar en condiciones para poder vestir la camiseta azul y oro y sumar minutos tratando de dejar atrás las duras estadísticas que marcan la participación en tan solo dos partidos en lo que va del 2026. Según trascendió, desde el entorno del jugador saben que podría demandarle una recuperación de por lo menos dos meses desde el día que sale del quirófano tras la intervención. El proceso estaría marcado por 30 días de recuperación post operatorio y otra misma cantidad, con posibilidad de que sean más, para ponerse a punto físicamente. Desde el club estarían dispuesto a esperarlo.