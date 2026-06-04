Edinson Cavani tomó una decisión contundente sobre su futuro en Boca

El delantero uruguayo tomó una decisión por los dolores lumbares que no le permiten jugar con la camiseta del xeneize. Qué definió.

Hasta el momento, el proceso de Edinson Cavani en Boca ha sido complejo para él. Ya no se trata de una falta de rendimiento deportivo que para los goleadores queda marcado dependiendo si la pelota entra o no en el arco rival, sino que el uruguayo ni si quiera puede sumar minutos por la molestia lumbar que lo aqueja y no le permite jugar con la "10" del elenco de La Ribera, que también está necesitado de delantero por la falta de resultados.

Intentó con dos bloqueos en la zona para sobrepasar el dolor y volver a la cancha pero no consiguió le resultado esperado que lo saque del palco de La Bombonera y lo deposite adentro del campo de juego para poder revertir una etapa dura en el club en la que nunca pudo hacer pie. En las últimas horas, desgastado por el dolor que le genera esta situación y aparece incluso cuando camina, el Matador tomó una decisión contundente para su carrera deportiva.

Luego de analizar la situación e intentarlo por otros métodos, no le quedó otra salida para continuar con su carrera: Edinson decidió someterse a una operación. Se trataría de una limpieza a través de microcirugía en uno de los discos de la columna, que se llevaría a cabo en los próximos días.

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Con esta intervención el jugador buscará volver estar en condiciones para poder vestir la camiseta azul y oro y sumar minutos tratando de dejar atrás las duras estadísticas que marcan la participación en tan solo dos partidos en lo que va del 2026.

Cuánto tiempo estará afuera y cuándo volvería

Según trascendió, desde el entorno del jugador saben que podría demandarle una recuperación de por lo menos dos meses desde el día que sale del quirófano tras la intervención. El proceso estaría marcado por 30 días de recuperación post operatorio y otra misma cantidad, con posibilidad de que sean más, para ponerse a punto físicamente. Desde el club estarían dispuesto a esperarlo.

Edinson Cavani ¿Otra vez baja? Cavani encendió las alarmas en Boca nuevamente.

Una estrella olvidada de Boca sorprendió y abrió la puerta a una salida: "No sé qué va a pasar conmigo"

Boca vive sumergido en un presente complejo en el aspecto deportivo con resultados demoledores que lo dejaron sin el Torneo Apertura y Copa Libertadores, en dos definiciones donde el equipo que dirigía Claudio Úbeda -ya despedido de su cargo como DT a pesar de no haberse hecho oficial- fue eliminado en su cancha. En ese presente desolador de varios años que trae el club producto de un mal nivel de juego, las ausencias en el equipo son un dolor de cabeza debido a que no tiene recambio.

Algunos jugadores fueron olvidados prácticamente debido a sus situaciones físicas como el caso de Edinson Cavani, quien atraviesa una lesión y podría sumergirse en una intervención quirúrgica para intentar consolidarse en el equipo. Sin embargo, hay otro jugador que quedó en el olvido de los hinchas y buscaría una salida si no tiene lugar en la consideración.

El jugador que llegó como estrella y dejó la puerta abierta a una salida

El chileno Carlos Palacios llegó al club como una estrella que había aparecido en Colo Colo de mencionado país y siendo un punto débil del presidente del club Juan Román Riquelme que soñaba con tenerlo en sus filas. En las últimas horas, el futbolista de 25 años que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029, abrió la puerta a una posible salida: “Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos".

En el programa Pelota Parada, agregó: “Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Que voy a volver, en algún momento voy a volver”. Lo cierto es que el jugador por el que el xeneize pagó cinco millones no cumplió las expectativas y sufrió distintas lesiones que le hicieron perder terreno. Cabe recordar que sufrió una sinovitis en su rodilla derecha lo alejó de las canchas por todo lo que va del 2026, habiendo jugado su último partido en diciembre ante Racing.