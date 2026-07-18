Sider, el artista que inmortaliza a la Scaloneta en las paredes de la ciudad

Quizá su nombre no les resulte familiar a todos porque la atención queda puesta en los impactantes murales, pero si alguien menciona el abrazo entre Lionel Messi y Marcos Acuña de Alberti al 1800, el inmenso mural de los campeones del mundo en Belgrano y Diagonal 9 de Julio o la flamante imagen del capitán argentino en Illia y Talero, inmediatamente aparece un mismo artista detrás de esas obras: Sider .

Tiene 33 años, nació en Salta, pasó su infancia en Chubut y las vueltas de la vida terminaron trayéndolo a Neuquén, ciudad que adoptó como propia y que hoy luce algunas de sus obras más reconocidas. “De chico me fui a vivir al sur. Yo nací en Salta, estuve ahí unos siete años y me fui a Trelew, Chubut. Ahí es donde empecé a pintar, a hacer murales y, como allá no había nada, empecé a pintar por todos lados, justamente porque a la gente le gustaba”, dijo a LM.

Su historia con los aerosoles comenzó cuando era apenas un adolescente, influenciado por la cultura hip hop y el graffiti, en una época en la que el arte urbano todavía era una rareza en la Patagonia. “Siempre fue una pasión que tuve desde chico. Vi que no había, en ese momento, mucho arte urbano y me interesó. Empecé a investigar y apenas había fotos en Google o algunos videos en YouTube de graffiti”, repasó.

Aquella curiosidad terminó convirtiéndose en un oficio, en un trabajo. “Empecé en 2005, ahora tengo 33 años. Ya llevo unos 20 años pintando, todas las semanas, en cualquier lado. Voy, pinto y es algo que hago como estilo de vida. A mí me hace bien, es un cable a tierra y, al mismo tiempo, una fuente de laburo”, aseguró.

Con el tiempo llegó a estudiar Artes Visuales y comenzó a profesionalizar un camino que había nacido entre aerosoles y paredes, pateando las calles del país. “Una cosa llevó a la otra y terminé estudiando Artes Visuales en Río Negro, haciendo trabajos a pedido y moviéndome de forma más profesional. Después terminé pintando los murales en Neuquén y todos estos trabajos de fútbol que tanto le llegan a la gente”, sostuvo.

El mural que abrió la era Scaloneta

La relación entre Sider y la Selección Argentina comenzó una noche inolvidable para todo el pueblo argentino: la del 10 de julio de 2021. Después de la histórica Copa América conseguida en el Maracaná, el artista decidió inmortalizar uno de los abrazos más emocionantes de aquella consagración.

Aquella noche, en Río, Lionel Messi se fundió en un abrazo con Marcos “el Huevo” Acuña, el oriundo de Zapala que había sido uno de los primeros en correr hacia el capitán.

Ese mural, ubicado sobre la calle Alberti, fue el primero de una serie que todavía continúa y que tiene más capítulos por delante. “En general estoy pintando a Messi y a Maradona. Hace un tiempo había pintado a Acuña también y la idea es seguir con otros jugadores que también se destacan dentro de la Selección, como para variar un poco y mostrar otros talentos dentro del fútbol argentino”, aseguró.

Incluso aquel homenaje llegó hasta el propio futbolista, que hoy viste los colores de River. “Acuña comentó una publicación de uno de los primeros murales que hice de la Selección. Me imagino que alguien de su entorno lo vio”, mencionó.

La repercusión sorprendió al propio artista y a todos sus allegados. “Sé que la mamá de él también lo vio porque varios vecinos me decían que vivía cerca del mural. Se lo hicieron llegar y Acuña terminó comentando la foto. Estábamos todos los vecinos re felices porque estaba viendo el barrio con el mural. Fue todo un halago”, sostuvo.

El mural que hizo emocionar a Neuquén

Si hubo una obra que terminó convirtiéndose en un símbolo de la ciudad y que hoy es uno de sus atractivos turísticos, fue la de Belgrano y Diagonal 9 de Julio, en pleno microcentro capitalino.

Allí, Lionel Messi besando la Copa del Mundo quedó inmortalizado junto a varios de los héroes de Qatar en una obra que fue inaugurada el 6 de enero de 2023. “Ese mural tuvo un reconocimiento muy grande de Neuquén y de la gente de los alrededores. Tiene que ver justamente con la Copa y todo lo que significa para la Argentina”, afirmó.

La dimensión de la obra terminó superando cualquier expectativa. “Poder plasmarlo y hacerlo a gran escala generó un impacto que emocionó a mucha gente. Yo estoy muy feliz por eso y por poder seguir pintando a la Selección”, insistió.

Messi vuelve a inspirar

En la previa de una nueva final de la Selección, Sider volvió a sacar los aerosoles. Esta vez fue en la esquina de Illia y Talero. “Estos días fueron de mucha adrenalina con el tema de pintar a Messi y la pasión que se siente. La verdad es que es una emoción y un orgullo poder pintarlo. Tener el reconocimiento de la gente también es muy bueno, están contentos”, agradeció.

El trabajo fue realizado junto a comercios del sector y fue estrenado hace apenas un puñado de días. “En Talero e Illia estuve pintando en conjunto con Color Shop y el local que está al lado. Estuvimos gestionando todo para poder pintarlo dentro de la fecha del partido y para que se vaya dando todo de manera positiva también”, repasó.

Pero no será el último porque, mientras esa obra recibe las primeras miradas de los vecinos, otra ya empieza a tomar forma sobre la avenida Olascoaga y General Paz, rumbo a la costa del Limay. “En Olascoaga estoy pintando a Messi con otro tipo de colores, no con colores realistas. Tiene efectos de luces, un tamaño un poco más grande y le voy a poner una bandera de fondo con las Islas Malvinas y alguna frase para seguir alentando”, adelantó.

Soñando con la cuarta estrella

Como cualquier argentino, Sider también espera la final frente a España con la ilusión de sumar otra página histórica. “La idea es pasarla con la familia, disfrutar el partido y, sea cual sea el resultado, voy a seguir pintando a la Selección porque realmente se lo tienen más que merecido por todo el esfuerzo que han hecho”, contó.

Y, como ya ocurrió con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, los pinceles ya imaginan lo que viene en algún punto de la ciudad. “Seguramente lo pinte ya con la cuarta, ojalá. Vamos a esperar. Y, si no, seguiremos pintando con tres y haciendo imágenes de Malvinas, imágenes que tienen que ver con Argentina y todo esto que nos une, que está bueno también visibilizarlo”, afirmó.

Más allá del capitán, hay otros jugadores de la Scaloneta que Sider tiene en mente homenajear. De hecho, hasta el nacido en Pujato puede llegar a quedar plasmado en Neuquén. “Al Toro lo podría hacer, a él y a Scaloni también. Son personajes que han aparecido constantemente y a los que hay que hacer en algún momento en una pared”, aseguró.

Hace apenas unos días también emocionó a otra multitud con un homenaje al Indio Solari. “Me pidieron uno y tuvo muy buena repercusión porque, obviamente, lo quieren muchísimo. Lo pude representar lo más parecido posible y a la gente le gustó mucho”, aseguró.

Sider se convirtió en un referente del graffiti y de la pintura urbana en Neuquén. Mientras la Scaloneta siga escribiendo su historia, habrá un artista dispuesto a convertir cada alegría en un mural para toda la ciudad.