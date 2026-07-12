Las mejores fotos de otra épica de la Scaloneta en Kansas

Una vez más, LM Neuquén estuvo presente en la cámara de Sergio Dovio. Otra hazaña de la selección ante Suiza.

El Mundial 2026 es el torneo de las emociones fuertes para la selección. El 3 a 1 sobre Suiza en tiempo suplementario dejó a todos con el corazón en la mano, como había sido ante Cabo Verde y frente a México .

Otro partido para la historia

La Scaloneta sudó la camiseta este sábado y terminó festejando un pase a semifinales que tuvo de todo: goles, sufrimiento, emociones fuertes y una reacción en los momentos más complicados. Fue de esos partidos que los hinchas no olvidan, de los que se cuentan con los ojos brillantes y se reviven en cada charla de café.

Todo arrancó con una alegría tempranera. Apenas corría el minuto 10 del primer tiempo cuando Alexis MacAllister conectó un cabezazo impecable que se clavó en el ángulo y desató el grito albiceleste en las gradas y en cada rincón del país. Argentina manejaba los hilos del partido, pero el fútbol, como siempre, tenía guardada una sorpresa.

Porque Suiza, fiel a su fama de equipo recio y ordenado, nunca dio el brazo a torcer. En el complemento, los europeos encontraron la manera de lastimar gracias a una gran maniobra colectiva que terminó con la definición de Dan Ndoyé, un golpe anímico que empató el marcador y puso a todos los argentinos al borde del sillón. El partido se fue al alargue, y ahí empezó la verdadera prueba de fuego.

Cuando las piernas ya pesaban y el desgaste era evidente en ambos equipos, aparecieron los delanteros de área para hacer la diferencia. Primero fue Julián Álvarez, que sacó un remate violento e imparable que volvió a poner arriba a la Argentina.

Después, Lautaro Martínez, con esa contundencia que lo caracteriza, selló la historia con un golazo que quebró definitivamente la resistencia suiza. El 3 a 1 final fue un fiel reflejo de un equipo que nunca se rinde, que sabe sufrir y que cuando más lo necesita, encuentra a sus figuras para dar el golpe sobre la mesa.

Así, con este triunfazo, Scaloni y los suyos ya están en semifinales. El próximo desafío será ante Inglaterra, en un cruce que promete ser tan épico como los que ya marcaron la historia del fútbol argentino.