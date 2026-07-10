Gaido consolida una política de parques temáticos en los espacios públicos de Neuquén

Cada plaza se convierte en un espacio de encuentro con identidad propia, ligada a la historia y la naturaleza de la región.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la consolidación de una política de desarrollo de parques temáticos en distintos espacios públicos de la ciudad, una línea de gestión impulsada por el intendente Mariano Gaido para transformar plazas y parques en lugares de encuentro, identidad, juego e inclusión para las familias neuquinas.

En este marco, se realizó el procedimiento correspondiente para la adquisición y colocación de nuevos juegos infantiles destinados a espacios públicos emblemáticos de la capital. La intervención contempla juegos principales y complementarios, como pórticos, calesitas integradas, sube y baja y otros elementos recreativos.

El eje de esta política no es solo sumar equipamiento, sino crear espacios con identidad propia. Cada parque temático propone una experiencia particular, vinculada a la historia, la naturaleza, la imaginación o la cultura regional, para que las familias no solo usen el espacio público, sino que también lo recorran, lo disfruten y lo sientan como propio.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que “el espacio público es un componente esencial de la vida urbana y social. Su valor va mucho más allá de lo físico, porque representa un lugar de encuentro, expresión y pertenencia para nuestra comunidad”.

La funcionaria remarcó que estos espacios fortalecen la convivencia entre vecinos y vecinas de distintas edades, culturas y realidades sociales. “Son lugares de acceso libre y universal, que garantizan el derecho a la ciudad y promueven la inclusión y la igualdad”, señaló.

Uno de los aspectos centrales de la intervención será la incorporación de juegos adaptados para personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa vigente que promueve plazas integradoras. El objetivo es que niñas y niños puedan disfrutar de los espacios recreativos sin barreras.

“Los juegos en los parques públicos son fundamentales para el desarrollo integral de las infancias. Permiten ejercitar el cuerpo, estimular la creatividad, aprender a compartir y construir vínculos en un entorno seguro”, expresó Rueda Cáceres.

Las plazas intervenidas

La política de parques temáticos ya tiene antecedentes concretos en distintos puntos de Neuquén. Entre ellos se destacan el Parque La Trochita, en Parque Central Oeste, inspirado en el histórico tren patagónico; el Parque de los Dinosaurios, en Plaza de Boca; y el Parque ARA General Belgrano, en Parque Central Este, que combina juego, memoria e identidad vinculada a Malvinas.

También forman parte de esta línea el Parque Mangrullo Cueva, en Parque Norte; el Parque Refugio del Bosque, en Plaza Las Américas; el Parque Fuerte Medieval, en el Parque Jaime de Nevares; y el Parque Zorro Kuyen, en la zona del Balcón del Valle, inspirado en la fauna patagónica.

Cada uno de estos espacios fue diseñado con una propuesta temática particular, incorporando mangrullos, toboganes, hamacas integradoras, calesitas, pisos de seguridad, iluminación, mobiliario urbano y sectores de descanso.

La decisión política del intendente Mariano Gaido apunta a que los espacios públicos no sean simples lugares de paso, sino verdaderos destinos urbanos. Parques que convoquen a las familias, generen pertenencia barrial y permitan equilibrar el acceso a infraestructura recreativa de calidad en distintos sectores de la ciudad.

En esa misma línea, avanza la intervención en calle Pedro Mazzoni, en el centro este de Neuquén, donde se ejecutan obras de asfalto, pluviales y espacio verde para transformar un sector históricamente postergado en un nuevo punto de encuentro urbano.

“Generar inversiones en los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad es fundamental para lograr un equilibrio social y garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a infraestructura recreativa de calidad”, afirmó Rueda Cáceres.

La funcionaria definió sobre el final: “La gestión de Mariano Gaido profundiza un modelo de obra pública que combina recreación, identidad, accesibilidad y desarrollo barrial, con parques temáticos que ya se instalaron como una marca distintiva de Neuquén”.