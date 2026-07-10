Temporal en Neuquén: rutas cortadas y alerta por nieve en toda la zona cordillerana

Las lluvias afectan a toda la provincia y fueron útiles para controlar el incendio del depósito de Sakura, en Neuquén capital. Los detalles.

El fin de semana largo se vive en la provincia de Neuquén en un contexto de lluvias e inestabilidad climática . Desde la dirección de Defensa Civil alertaron a la población para que tome precauciones a la hora de trasladarse, ya que las lluvias y nevadas complican la transitabilidad.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil , confirmó que el frente de inestabilidad cobró fuerza en las últimas horas y generó complicaciones severas en la conectividad terrestre. El funcionario detalló que el fenómeno incluye lluvias persistentes, caída de aguanieve y acumulaciones de nieve en las zonas más altas de la región cordillerana y en la zona petrolera.

"Tenemos lluvias prácticamente en el 100% de la provincia de Neuquén", aseguró en una entrevista radial, en la que ofreció recomendaciones a los que necesiten traslarse dentro del territorio provincial.

El reporte oficial indica que la humedad cubre el territorio provincial desde el área de Buta Ranquil y Barrancas hacia el sur. En la zona de la Confluencia y la región del Limay, las precipitaciones son permanentes, aunque por el momento no presentan una intensidad torrencial.

Sin embargo, la situación cambia de forma drástica en las cotas altas de la Ruta Nacional 40 y la zona de los Lagos, donde la nieve ya condiciona el tránsito de los turistas y residentes que circulan por el lugar. Ante este panorama, las autoridades provinciales emitieron recomendaciones para quienes deban emprender viajes hacia el interior.

Rutas afectadas por lluvias y nevadas

En la actualidad, la Ruta Provincial 13 se encuentra intransitable en el tramo que une la localidad de Zapala con Villa Pehuenia. Lainterrupción del tránsito se dio a partir del registro de fuertes ráfagas de viento y una intensa nevada en el sector de Primeros Pinos.

Cruz explicó que en Zapala existe un puesto policial que informa a los conductores sobre los riesgos, con el objetivo de evitar que los vehículos queden varados en medio de la montaña.

A su vez, la Ruta Provincial 46 se encuentra en estado de intransitabilidad total debido a la formación de una capa de hielo y nieve sobre la calzada. En este sector, los equipos de Vialidad Provincial ejecutan tareas de despeje, pero las condiciones climáticas dificultan el avance de las máquinas.

Respecto a la conexión con Chile, el paso internacional Pino Hachado postergó su apertura habitual a la espera de un nuevo reporte de los equipos de vialidad, dado que la acumulación de nieve en el límite es significativa.

En el Paso Cardenal Samoré, la circulación está permitida únicamente para vehículos livianos y transporte de pasajeros. El tránsito de camiones de carga pesada hacia Chile sufrió restricciones horarias debido a la complejidad climática del lado chileno.

Las autoridades exigen la portación obligatoria de cadenas para todos los vehículos que circulan por las rutas de la cordillera.

Sigue el clima frío y con garúa en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

En las zonas de Cutral Co y Zapala, el ingreso de aire frío provocó la caída de aguanieve, situación que podría transformarse en nieve sólida si las temperaturas descienden aún más durante la jornada.

La lluvia fue fundamental para el incendio en Sakura

La intensa lluvia que afecta a la capital provincial cumplió un rol fundamental en el control definitivo del incendio que destruyó el depósito de la empresa Sakura.

El director de Defensa Civil resaltó que el fenómeno meteorológico facilitó las tareas de enfriamiento de la estructura, que sufrió daños totales tras un siniestro de grandes dimensiones.

En el lugar trabajaron 18 dotaciones de bomberos de diversas localidades, como Centenario, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul. El despliegue incluyó el uso de drones para identificar los puntos críticos de calor dentro del depósito de plásticos y materiales de PVC.

Omar Novoa

El funcionario provincial valoró la eficacia del operativo conjunto entre bomberos, policía y personal de emergencia. "Los bomberos evitaron que se propagaran los demás depósitos cercanos como así también que afectara a las viviendas", dijo.

Aunque el fuego está bajo control, el personal de Defensa Civil advierte que persistirá una emanación de vapor y olor a plástico quemado en los alrededores del siniestro. La presencia del gobernador y ministros en el lugar del incendio subraya la gravedad de un evento que requirió una coordinación logística sin precedentes en la ciudad.

En cuanto a la evolución del clima, los modelos meteorológicos indican que las condiciones actuales persistirán durante la tarde del viernes. "Para la tarde tengamos mayores acumulados, principalmente desde el área centro de la provincia hacia el norte con nieve".

María Isabel Sánchez

No obstante, se espera una mejora paulatina a partir de la noche del viernes y durante el transcurso del sábado. El domingo el cielo presentará una nubosidad variable, aunque el frío intenso se mantendrá como la característica principal del clima regional.

Para la próxima semana, Defensa Civil monitorea el ingreso de un nuevo sistema frontal. Este fenómeno podría traer más precipitaciones de nieve o lluvia, según la evolución de las temperaturas en la alta montaña. El organismo de seguridad mantendrá el despliegue de móviles y personal en las Rutas 237, 22 y 40 para asistir a los conductores.