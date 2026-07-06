Este es el error que muchos cometen al manejar con hielo: puede terminar en un despiste

La presencia de nieve y hielo en rutas y caminos atenta contra la seguridad vial. Los consejos para evitar accidentes.

La llegada del invierno y las bajas temperaturas generan la presencia de hielo y nieve sobre rutas y caminos , sumando un factor de riesgo al momento de conducir , especialmente en las provincias del sur argentino. En ese contexto, el Departamento de Prevención de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia advirtió sobre maniobras que podrían llevar a perder el control del vehículo.

"Siempre sabemos que el factor clima en la Patagonia nos afecta mucho y hay que pedir que todavía hagamos muchísimo más trabajo de prevención para tratar de minimizar todas estas situaciones”, señaló Carlos Iglesias , integrante del área de Prevención, quien explicó que las recomendaciones surgen de las situaciones que habitualmente enfrentan los equipos de emergencia durante el invierno patagónico.

Iglesias afirmó que la mejor recomendación es evitar salir cuando las condiciones climáticas son adversas . “Nosotros, en los consejos que hemos repartido por redes sociales y que también lo enviamos a diferentes grupos y demás, estamos hablando de, en principio, pensar en poder evitar esta salida. Sabemos que todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos que cumplir con nuestros estudios o con lo que tengamos que hacer, pero si pudiéramos evitar la situación sería muchísimo mejor ", sostuvo.

Una de las recomendaciones es evitar salir con nieve en los caminos. Federico Soto

Si el traslado es inevitable, el profesional llamó a salir con más tiempo del habitual y asumir que en sectores de sombra puede haber hielo, incluso cuando el resto del camino parece estar en buenas condiciones. “Pensar que en cualquier zona donde, como sucede en la ruta, le da la sombra durante todo el día, puede haber acumulación de hielo, de escarcha, de hielo negro”, dijo en diálogo con Seta TV, el primer canal de streaming de Chubut.

Además, remarcó que el sol puede generar una falsa sensación de seguridad al derretir parcialmente la superficie congelada. “En horarios con el sol bastante radiante, se genera una película de agua sobre el hielo. Esto hace que la gente crea que es más confiable, pero en realidad es muchísimo más peligroso porque es un hielo lavado que permite tener muy poca adherencia al neumático y, obviamente, podemos despistar de la ruta fácilmente", señaló.

El error común que puede generar un grave accidente

Una de las equivocaciones más frecuentes, según Iglesias, es frenar bruscamente cuando el vehículo circula sobre hielo. "Una de las recomendaciones para sortear estos obstáculos que sería la formación de hielo es pensar que todo lo tenemos que hacer en lo posible con la potencia misma del motor. Es decir, evitar el exceso de frenos, evitar que me asuste y quiera frenar de golpe porque obviamente voy a empezar a generar seguramente un trompo", dijo.

Se aconseja no frenar de golpe, ya que esto puede generar un trompo.

Además, recomendó “aumentar la distancia de seguimiento con el otro vehículo, controlar que nuestros neumáticos estén en condiciones, que tengan una buena presencia de dibujo, que no estén muy desgastados".

También aclaró que existe una confusión frecuente respecto al funcionamiento del sistema ABS. "La mayoría de los vehículos hoy vienen equipados con sistemas de ABS. Hay muchas confusiones: hay gente que cree que el ABS le acorta la distancia y el ABS en un suelo de baja adherencia me prolonga la distancia, me la extiende", declaró.

El estado del auto y las condiciones de la ruta, claves para conducir con seguridad

Iglesias aconsejó que, antes de iniciar un viaje, se debe revisar el estado de los neumáticos y limpiar completamente todos los vidrios del auto. "Tener nuestro vehículo en condiciones, limpiar todos los parabrisas, todos los vidrios que tengamos de nuestros vehículos por completo: nuestros espejos, la luneta, todos los vidrios que nos permitan ver hacia nuestro alrededor mientras estamos haciendo la conducción”, precisó.

Mucha precaución al transitar por la presencia de hielo y nieve en varias rutas.

En otro de sus consejos, el profesional advirtió que nunca debe utilizarse agua caliente para quitar el hielo del parabrisas, ya que el cambio brusco de temperatura puede romper el vidrio. En ese sentido, llamó a utilizar el desempañador del vehículo, productos específicos para bajas temperaturas o retirar el hielo con un elemento plástico que no raye el vidrio.

También recomendó consultar la situación de las rutas para evitar inconvenientes durante el recorrido. “Si vamos a viajar, que eso es algo que va a venir seguramente muy próximo porque muchos viajan en vacaciones de invierno, pensar que las rutas pueden llegar a generarme algún tipo de demora, algún embotellamiento producto de que se corte la ruta porque ya no se pueda transitar más. Llevar abrigo, comida, agua; muchas veces se recomienda llevar una vela y una caja de fósforos", cerró.