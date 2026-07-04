Más estacionamiento: el Municipio cambia el horario de carga y descarga en el Bajo neuquino

La medida fue anunciada por las autoridades con el objetivo de potenciar el comercio. Desde cuándo rige y qué zonas alcanza.

La Municipalidad de Neuquén implementará un nuevo esquema para las reservas de carga y descarga en el Bajo neuquino . La medida anunciada fue acordada junto al sector comercial y permitirá liberar más espacios para estacionamiento durante gran parte del día.

El cambio establece que el horario exclusivo para carga y descarga será de 8 a 14 , tanto de lunes a viernes como los sábados .

La medida regirá desde este lunes 6 ; una vez finalizado el horario exclusivo, los espacios quedarán habilitados para el estacionamiento general. De esta manera se incorporan entre 20 y 25 nuevos módulos al sistema de estacionamiento medido.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la actividad comercial en una zona que continúa atravesando cambios por las obras de infraestructura y donde se busca garantizar una mayor rotación vehicular.

Maria Isabel Sanchez

Más lugares para estacionar

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó que la medida fue trabajada en conjunto con la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN).

"Estamos anunciando una nueva acción de acompañamiento al sector comercial de la ciudad, en particular a la que comúnmente conocemos como el Bajo neuquino. Son decisiones que venimos trabajando conjuntamente con ACIPAN y que, en esta oportunidad, buscan generar mayor afluencia de vecinos y vecinas", señaló la funcionaria.

Respecto al nuevo esquema, detalló que "actualmente el horario de exclusividad es de 8 a 20 de lunes a viernes, y de 8 a 14 los sábados. Con esta modificación, todos los días será de 8 a 14, optimizando el uso del espacio público".

Además, el municipio informó que, al igual que ocurre en el resto del sector afectado por la obra de la gran Avenida, el tiempo máximo de permanencia en estos espacios será de dos horas, con el objetivo de garantizar una mayor rotación de vehículos.

En qué calles se aplicará el nuevo esquema

En una primera etapa, la modificación alcanzará las reservas ubicadas en el tramo comprendido entre Alcorta y Misiones hasta Perito Moreno y Chubut.

No obstante, desde el Ejecutivo municipal anticiparon que continuarán realizando relevamientos para evaluar la posibilidad de extender el nuevo sistema a otras calles del Bajo.

Cagol recordó además que esta decisión complementa otras medidas adoptadas para favorecer la circulación y el acceso al sector comercial.

"Esto se suma a otras herramientas que ya implementamos en la zona, como la liberación del estacionamiento los días sábados de forma libre y gratuita en las colectoras de la obra de la gran avenida", indicó. "Esto se suma a otras herramientas que ya implementamos en la zona, como la liberación del estacionamiento los días sábados de forma libre y gratuita en las colectoras de la obra de la gran avenida", indicó.

En ese sentido, agregó que "todos sabemos que la dinámica comercial requiere más volumen de estacionamiento en ciertos horarios, y reducir la exclusividad permitirá liberar espacio en los momentos de mayor demanda".

ACIPAN destacó el trabajo conjunto con el municipio

Desde ACIPAN valoraron la decisión y remarcaron que responde a un reclamo que venían analizando junto con la Municipalidad. El prosecretario de la Comisión Directiva y referente de la subcomisión de Comercio, Carlos Algueró, sostuvo que "esta es una medida que ayuda porque en los momentos más necesarios habrá mayor disponibilidad de plazas".

Además, explicó que administrar los horarios en los que esos espacios permanecían sin uso "contribuye a generar más movimiento de público", un aspecto que consideró clave para el funcionamiento de los comercios del Bajo.

Por último, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la entidad empresarial para definir este tipo de políticas. "Cada decisión que se toma tiene un impacto, por eso el análisis técnico es muy importante. El consenso entre ambas instituciones logra que los beneficiados sean todos: los comerciantes y los usuarios", afirmó.

Y concluyó que se trata de un trabajo articulado que "lleva mucho tiempo y del que ya se están viendo los resultados".