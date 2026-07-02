Condenaron a un hombre que amenazó y le disparó a su vecino: le exigió que se vaya del barrio

El violento ataque tuvo lugar en 7 de mayo. El ataque se extendió a un hombre que intentó defender a la víctima cuando lo golpearon con la culata de un arma.

La Justicia de Neuquén condenó a un Ricardo Esteban Nahuelpi por balear a un hombre y lesionar a otro durante un violento episodio sucedido en el barrio 7 de mayo . El acusado recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, a partir de un acuerdo entre partes.

La resolución fue adoptada durante una audiencia de control de acusación realizada este jueves en la Ciudad Judicial, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y la asistente letrada Agustina Jarri.

Como parte del acuerdo, la fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad de Nahuelpi por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, respecto de una de las víctimas, y lesiones leves, respecto de la otra, todo en carácter de coautor.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y la asistente letrada Agustina Jarri.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía Provincial, el ataque ocurrió el 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, a escasos metros de una despensa del barrio 7 de mayo.

En ese lugar, un hombre fue abordado por un sujeto armado que comenzó a amenazarlo por un supuesto robo y le exigió que abandonara el barrio.

¿Cómo fue el violento ataque?

Pocos minutos después, Nahuelpi y otro hombre salieron de una vivienda cercana, también armados y se sumaron a las amenazas. Mientras uno de los agresores efectuó un disparo contra el suelo, Nahuelpi disparó contra la víctima y la hirió en una pierna. Como consecuencia de la lesión, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La violencia continuó cuando una segunda persona intentó frenar el ataque. En ese momento, los agresores lo rodearon y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, provocándole lesiones leves. Tras el ataque, los tres agresores escaparon del lugar en una camioneta que fue localizada días más tarde durante la investigación.

Por esta razón, Ricardo Esteban Nahuelpi fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, a partir del acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Además, debido a que el condenado registraba tres condenas anteriores, la fiscalía requirió que se declare su segunda reincidencia, por lo que la pena acordada fue de cumplimiento efectivo.

El juez Juan Guaita homologó el acuerdo en todos sus términos, declaró a Nahuelpi responsable por los delitos atribuidos, le impuso la pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva y declaró su segunda reincidencia.

Los otros dos imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba

Además, el magistrado prorrogó por un mes la detención domiciliaria que cumple el condenado, hasta que la sentencia quede firme.

La causa avanzo de forma diferente para cada uno de los acusados. En una audiencia realizada el 26 de mayo, los otros dos imputados accedieron a suspensiones de juicio a prueba y resolvieron su situación procesal con ese mecanismo. En el caso de Nahuelpi, en cambio, a partir de admitir su responsabilidad derivó en una condena de cumplimiento efectivo debido a sus antecedentes penales.